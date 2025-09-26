Un atraco 'hollywoodiense': 25 encapuchados asaltan a punta de pistola una joyería de California para robar casi dos millones de dólares

Los detalles Los ladrones iban armados con pistolas, palos y picos para reventar los cristales de las vitrinas. En su huida, no les paró ni el sistema antirrobo y fuera les esperaban hasta seis coches robados.

En California, un espectacular robo digno de una película de Hollywood ha tenido lugar, donde 25 personas encapuchadas asaltaron una joyería. Armados con pistolas, picos y palos de golf, destrozaron las vitrinas para llevarse un botín cercano a los dos millones de euros. A pesar de un sistema antirrobo que bloqueó la puerta, lograron escapar tras romper el cristal a tiros. Seis coches robados los esperaban para huir a gran velocidad, mientras drones policiales capturaban la escena. Siete de los delincuentes, de entre 17 y 31 años, han sido detenidos, recuperando algunas joyas y armas. La búsqueda del resto continúa, sospechando su implicación en otros robos en California.

California ha sido testigo de un robo que bien podría ser parte de una película de Hollywood. Un total de 25 personas, encapuchadas y con guantes, han asaltado una joyería que han arrasado armados con pistolas, picos e incluso palos de golf para reventar los cristales de las vitrinas.

Su objetivo, llevarse todo aquello que podían para salir de allí con un botín de casi dos millones de euros.

Y sí, salir podía haber sido un problema para muchos menos para ellos. Porque no es su "primera vez", como cuentan. Porque, al escapar, se encuentran con un sistema antirrobo por el que la puerta estaba bloqueada. Pero no, un par de tiros para romper el cristal y escapar.

Fuera les esperan no uno ni dos sino hasta seis coches robados para salir de la zona a toda velocidad en una escena grabada por drones de la Policía californiana.

Gracias a los mismos han podido detener a siete de los 25 delincuentes, con edades comprendidas entre los 17 a los 31 años, y han recuperado dos armas y algunas de las joyas.

"Desde anillos hasta relojes, collares y pulseras. Todo eso estaba entre algunas de las cosas que recuperamos", cuenta la Policía de California.

Les quedan por detener al resto de atracadores, que siguen todavía en paradero desconocido y que podrían estar detrás de una cadena de robos similares en todo el Estado de California.

