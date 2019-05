Atraca en Santander un barco saudí al que impidieron cargar armas en Francia para la guerra de Yemen

Un barco saudí al que se prohibió cargar armamento en el puerto de El Havre, Francia, ha llegado a España y atracado en el puerto de Santander.

Una organización no gubernamental francesa pidió que se prohibiera al buque Bahri-Yanbu llevar armas, ya que podían ser usadas contra civiles en Yemen y romper así un tratado de Naciones Unidas.

No obstante el juez instructor del caso rechazó la petición y Emmanuel Macron, presidente de Francia, defendió el envío argumentando que Arabia Saudí atacaría a la población civil.

Tras la resolución el pasado 10 de mayo, el navío puso rumbo a Santander aunque sin el cargamento que tenía que haber recogido en el oaís galo.

No obstante, no se sabe por el momento cuánto tiempo permanecerá en tierra ni el motivo por el que ha elegido la ciudad cántabra. Además, el Ministerio del Interior ha explicado no tener información alguna sobre ese barco.

A consecuencia de la guerra entre el presidente Abdo Rabu Mansur Hadi y los rebeldes huthis, en Yemen han muerto decenas de miles de personas, en su mayoría civiles inocentes. Este conflicto es ya la mayor crisis humanitaria del mundo.