Un dron con explosivos y aviones ucranianos como objetivo: lo que se sabe (y lo que no) del ataque ruso en Leipzig

El contexto Este martes, el Gobierno alemán señaló a Moscú como responsable del intento de atentado en el aeropuerto de Leipzig.

El Gobierno alemán acusa a Rusia de intentar un ataque con drones bomba en el aeropuerto de Leipzig el 4 de agosto, calificándolo de acto de guerra híbrida. Berlín afirma que el dron, que no explotó por un defecto técnico, buscaba dañar infraestructuras de transporte y logística, siendo el aeropuerto un punto clave por su uso en el transporte militar hacia Ucrania y como centro logístico de la OTAN. Rusia niega las acusaciones, pero Alemania ha reaccionado cerrando el consulado ruso en Bonn y, junto con la UE, ha convocado a diplomáticos rusos mientras prepara sanciones adicionales.

Una injerencia rusa. Es la causa que, según el Gobierno alemán, provocó el ataque con drones bomba del pasado 4 de agosto en el aeropuerto de Leipzig. Berlín sostiene que Moscú intentó atentar contra su infraestructura de transporte y logística con un dron cargado de explosivos y un detonador que finalmente, por un defecto técnico, no explotó.

Tanto Alemania como la Unión Europea tienen claro que se trata de un acto de guerra híbrida. "Es evidente que tienen todas las características del terrorismo de Estado", ha afirmado la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. Algo por lo que el Gobierno germano sostiene que "Rusia debe afrontar las consecuencias".

¿Cuál era el objetivo?

Alemania cree que no es casualidad que el de Leipzig haya sido el aeropuerto elegido por Rusia para llevar a cabo este ataque. Ya estaba en el punto de mira del Kremlin por utilizarse para transportar material militar a Ucrania. Además, es un importante centro logístico para la OTAN.

Esto explicaría que la policía encontrase el dron entre varios aviones de carga Antonov ucranianos. Unas aeronaves que, presumiblemente, eran el blanco de Rusia.

¿Qué dice Moscú?

Por ahora, Rusia rechaza categóricamente la afirmación y la considera infundada. "Solo hay una explicación: la necesidad de contrarrestar a una Rusia agresiva. ¿Pero dónde están las pruebas? Pues bien, las han manipulado", ha afirmado este miércoles el presidente ruso, Vladímir Putin.

Sin embargo, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso ha asegurado que Alemania merece un ataque directo contra todas sus instalaciones que producen equipo militar, además de diversos lugares emblemáticos de Berlín.

¿Qué consecuencias tiene el ataque?

Por el momento, Alemania ha respondido cerrando de inmediato el consulado ruso en Bonn. Además, Bélgica, Finlandia, Países Bajos, Dinamarca, Suecia y la propia Unión Europa han convocado a representantes diplomáticos rusos para exigir explicaciones. Todo esto, mientras preparan más sanciones contra Rusia.

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