La UE cuestiona el señalamiento de Moncloa a Rusia por Ceuta: dice que no hay "pruebas concluyentes" de que la crisis la provocasen "actores extranjeros"

Sí, pero... Bruselas ha identificado "intentos por parte de Rusia de sacar partido" a la situación de la ciudad autónoma analizando el contenido que circula en las redes sociales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló a Rusia, Israel y una "Internacional reaccionaria" como posibles responsables de la entrada de 80.000 personas en Ceuta a finales de julio. La Unión Europea evitó valorar sus palabras, pero reconoció una actividad de desinformación en redes sociales vinculada a Moscú que busca explotar la crisis migratoria. El Servicio de Acción Exterior de la UE identificó intentos de Rusia de sacar partido de la situación, aunque sin pruebas concluyentes. Tanto Israel como Rusia rechazaron las acusaciones de Sánchez, calificándolas de "mentiras descaradas" y negando cualquier implicación en la crisis.

Este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló a "Rusia, Israel y una Internacional reaccionaria" como posibles responsables la entrada de 80.000 personas en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. 24 horas después, la Unión Europea ha evitado valorar las palabras de Sánchez, aunque ha reconocido que el servicio diplomático comunitario ha detectado una importante actividad de desinformación en las redes sociales que busca explotar la crisis migratoria para aumentar la polarización vinculados a Moscú.

El Servicio de Acción Exterior de la UE (SEAE) ha identificado "intentos por parte de Rusia de sacar partido" a la crisis. No obstante, fuentes comunitarias citadas por la agencia de noticias 'EFE' aseguran que no hay pruebas de que la entrada masiva "fuera provocada por la desinformación de actores estatales extranjeros".

"En el caso de Ceuta, hemos visto intentos por parte de Rusia de sacar partido de la crisis en Internet. Sin embargo, no disponemos de pruebas concluyentes que sugieran que la crisis en sí misma fuera provocada por la desinformación de actores estatales extranjeros", señalan esas mismas fuentes.

El organismo responsable de la política exterior de Europa señala que la migración "es un tema delicado" en todo el continente y que el organismo ha observado "una importante actividad de desinformación en redes sociales que busca aprovecharse de ella, avivar las divisiones y aumentar la desinformación".

Rusia e Israel cargan contra Sánchez

Tanto Tel Aviv como Moscú han tardado escasas horas en salir al cruce de las palabras de Sánchez. El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha acusado este lunes a Pedro Sánchez de lanzar "mentiras descaradas" por vincular a Tel Aviv a la crisis migratoria en Ceuta, tras incidir en que se propagaron bulos en redes sociales en cuentas "asociadas tanto a Rusia como a Israel" que en última estancia están detrás del incidente en la frontera.

"Volvió a mentir, acusando, sorprendentemente, a Israel de difundir información engañosa sobre los acontecimientos de Ceuta. Esto es una mentira descarada", ha señalado Saar en un mensaje en redes sociales en el que carga contra Sánchez por sus declaraciones sobre el origen de la crisis en Ceuta.

"Seguir difundiendo mentiras difamatorias no distraerá de la vergonzosa incapacidad de Sánchez para gestionar los asuntos de su país", ha ahondado el titular de Exteriores israelí.

Por su parte, la Presidencia rusa ha rechazado este lunes cualquier tipo de implicación en la entrada de decenas de miles de migrantes desde territorio marroquí a Ceuta.

"No. Nada que ver", ha afirmado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en declaraciones a la radiotelevisión pública rusa 'RBC' sobre si las autoridades rusas tuvieron algo que ver con la crisis.

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