Suenan tambores de guerra en Oriente Próximo: EEUU retira parte de sus militares de su base en Qatar tras las amenazas de Trump de intervenir en Irán

El contexto Las calles del país persa llevan semanas llenas de manifestaciones contra el régimen de los ayatolás que no duda en reprimir duramente las protestas.

Estados Unidos ha evacuado parte de su personal de la base militar de Al Udeid en Qatar, la mayor de Oriente Próximo, ante la amenaza de un posible ataque en las próximas 24 horas. Reino Unido también ha retirado efectivos. El Gobierno catarí confirmó la salida de algunos militares, en el marco de las tensiones regionales, aunque no mencionó la escalada entre Irán y EEUU. Donald Trump ha amenazado con intervenir militarmente en Irán y enviar ayuda a los opositores iraníes. Irán ha acusado a Trump de desestabilizar políticamente al país. Qatar asegura que la seguridad de sus ciudadanos es prioritaria.

Con parte del foco internacional en Irán, los tambores de guerra suenan cada vez más después de que Estados Unidos (EEUU) haya evacuado a gran parte del personal de su base militar de Qatar, la más grande de Oriente Próximo. Según indican, se trata de una medida de seguridad ante la amenaza de un posible ataque en las próximas 24 horas que termina en la noche de este miércoles. A esta retirada se suma la de parte de personal militar de Reino Unido.

Ha sido el Gobierno catarí el que ha confirmado este miércoles la salida de "algunos efectivos" de Al Udeid, la base aérea estadounidense ubicada a las afueras de Doha, y quien ha explicado que la inicitiva llega "en el marco de las tensiones que están teniendo lugar en la región".

Así se recoge en un comunicado emitido por la Oficina Internacional de Medios de Comunicación de Qatar, en el que no ha hecho referencia a la escalada entre Irán y EEUU en medio de las protestas en el país persa que dejan ya millares de muertos y las amenazas que llegan de Washington a través de su presidente Donald Trump.

En este sentido, Qatar sí se ha referido a "los informes mediáticos que circulan sobre la salida de algunos efectivos de la base aérea de Al Udeid" y de otras en Oriente Medio como medida preventiva ante una posible escalada bélica marcada por las amenazas de Trump de intervenir en Irán.

Fue este martes cuando el republicano aseguró que enviará ayuda económica a los opositores de Irán en medio de las protestas que están sacudiendo el país persa, al tiempo que volvió a amenazar con un posible ataque militar contra la República Islámica por la represión de las manifestaciones multitudinarias de las últimas semanas.

En respuesta, la Misión Permanente de Irán ante la ONU acusó al mandatario estadounidense de fomentar la desestabilización política, incitar a la violencia y amenazar la soberanía, la integridad territorial y la seguridad nacional del país, según una carta enviada el martes al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

En medio de estas amenazas, el Gobierno de Qatar ha afirmado que el país árabe "continúa tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y residentes en su territorio", algo que según ha subrayado es "una prioridad absoluta" junto con la protección de "instalaciones vitales y militares".

Cabe destacar que el pasado mes de junio, Irán atacó la base aérea de Al Udeid -que albergaba unos 10.000 efectivos estadounidenses- como represalia por los bombardeos de EEUU contra tres instalaciones nucleares iraníes durante la guerra en ese mes entre la República Islámica e Israel. Esos ataques, que fueron interceptados en su mayoría por las defensas aéreas de Qatar, no causaron víctimas pero sí provocaron una escalada de tensiones en Oriente Medio.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.