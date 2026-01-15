Groenlandia se convierte en el centro de la geopolítica mundial con EEUU, Europa y Rusia mirando hacia la isla

Sí, pero... Trump insiste en la amenaza de Rusia para justificar sus pretensiones imperialistas, mientras el Kremlin descarta que tenga planes sobre Groenlandia.

Nuuk, la capital de Groenlandia, ha emergido como un foco en el tablero geopolítico. Con solo 20.000 habitantes, su ubicación estratégica la hace más cercana a Washington que a Copenhague, lo que ha captado el interés de Donald Trump, quien busca que EE.UU. adquiera la isla ártica, argumentando un posible peligro ruso. Aunque Dinamarca descarta amenazas inmediatas de Rusia o China, Europa prepara un despliegue militar en la zona. Vladímir Putin, en un discurso ante embajadores, criticó el desprecio a los derechos soberanos y abogó por un orden mundial multipolar, sin mencionar directamente a Trump, pero destacando la tensión internacional y la necesidad de diálogo.

La pequeña ciudad de Nuuk, de apenas 20.000 habitantes y capital de Groenlandia, se ha convertido en los últimos días en el centro del nuevo tablero geopolítico. Si se observa su posición en el mapa, se puede apreciar algo que agradaría a Donald Trump: la ciudad está más cerca de Washington que de Copenhague, las capitales que actualmente se la disputan su propiedad.

Moscú está mucho más lejos, pero también tiene intereses potentes en la zona. Desde Dinamarca, insisten en que "no existe una amenaza inmediata de Rusia o China", dijo el miércoles el ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen.

Sin embargo, ese posible peligro ruso es justamente uno de los argumentos que esgrime Donald Trump para intentar convencer de que EEUU tiene que apropiarse la isla ártica. Insiste en esa idea pese a la negativa del propio primer ministro de la isla y de gran parte de Europa, que ya prepara el despliegue de tropas de "reconocimiento" para aumentar la presencia militar sobre el terreno.

Putin critica "el desprecio a los derechos soberanos"

Vladímir Putin todavía no se ha pronunciado explícitamente sobre esta cuestión, aunque fuentes del Kremlin sí que han descartado en las últimas horas que entre en sus planes esté ocupar Groenlandia.

Por su parte, en su discurso pronunciado este jueves ante embajadores extranjeros, el presidente ruso ha advertido que "decenas de países en todo el mundo sufren por el desprecio de sus derechos soberanos, por el caos y el desorden, ya que carecen de la fuerza y los recursos para defenderse".

Ante más de una treintena de embajadores en la Sala de Alejandro del Gran Palacio del Kremlin, Putin se ha abstenido de mencionar a Trump, aunque ha situado al ucraniano, Volodímir Zelenski, como el principal obstáculo para la paz en ese país.

"La situación en la arena internacional se degrada cada vez más y más. Yo creo que eso nadie puede negarlo", ha opinado, al mismo tiempo que ha recordado que "la paz no viene sola, sino que se construye cada día".

Ha denunciado que "se agravan antiguos conflictos y aparecen nuevos focos de tensión" y que la diplomacia "es a menudo sustituida por acciones unilaterales y muy peligrosas".

"En vez del diálogo entre los países, suena el monólogo de aquellos que según la ley del más fuerte consideran admisible imponer su voluntad, dar lecciones e impartir órdenes", ha lamentado Putin, quien en febrero de 2022 ordenó la invasión de Ucrania.

En su alocución, ha instado a todos los países a respetar "el derecho internacional" con el fin de crear "un nuevo y más justo orden mundial multipolar".

"Un orden mundial en el que cada país tenga derecho a su propio modelo de crecimiento, a decidir su destino y a conservar, sin influencia exterior, su cultura y tradición", ha señalado.

