"Un ataque criminal": la comunidad internacional reacciona a la agresión de EEUU contra Venezuela

Varias detonaciones y explosiones en la madrugada de este sábado en la base militar de La Carlota, en Venezuela.

¿Por qué es importante? El mundo entero tiene los ojos puestos en los ataques que EEUU ha lanzado la madrugada de este sábado contra Venezuela. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, "ha sido capturado y trasladado fuera de Venezuela", según ha comunicado Trump.

El mundo entero tiene los ojos puestos en los ataques que Estados Unidos ha lanzado la madrugada de este sábado contra Venezuela. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, "ha sido capturado y trasladado fuera de Venezuela", según ha comunicado el presidente estadounidense, Donald Trump, en su red social Truth Social después de que se hayan registrado explosiones en zonas civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital, Caracas.

Mientras, los países de todo el mundo han empezado a reaccionar. El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha emitido un comunicado donde "hace un llamamiento a la desescalada y a la moderación" además de instar a "a actuar siempre con respeto al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas".

Albares está en permanente contacto con el embajador de España en Caracas y también con la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, así como con homólogos europeos y de otros países, según fuentes del ministerio español de Exteriores a EFE. Albares ha reunido también al gabinete de crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores para seguir la situación.

Mientras, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha pedido romper las relaciones diplomáticas que España tiene con EEUU y salir de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) "antes de que sea tarde", tras el ataque militar estadounidense perpetrado este sábado sobre Venezuela.

Belarra ha asegurado en una publicación en X que Estados Unidos "piensa que el mundo es suyo y que puede hacer con sus pueblos lo que le dé la gana" y ha insistido en que España "es un país de paz".

"No lo podemos permitir. Mi rechazo más profundo a este ataque a Venezuela", ha destacado Belarra, que ha reclamado romper relaciones con Estados Unidos en una publicación también compartida por la cuenta de Podemos.

Colombia activa un plan para prevenir atentados del ELN en la frontera

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, ha anunciado un plan para prevenir eventuales atentados de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados ilegales en la zona de la frontera con Venezuela aprovechando los ataques de EEUU. Según el ministro, "se alertaron y activaron todas las capacidades de la Fuerza Pública para anticipar y neutralizar cualquier intento de ataque terrorista por parte del cartel del ELN o de otros grupos armados organizados ilegales que delinquen en la frontera".

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros en la que tiene una fuerte presencia el ELN, una guerrilla incluida por EEUU en su lista de organizaciones terroristas extranjeras y a la que presidente colombiano, Gustavo Petro, acusa de haberse convertido en una banda narcotraficante.

El ELN acusa desde hace meses a EEUU de hacer "acciones intervencionistas" por el despliegue militar de Washington en el sur del mar Caribe y en el Pacífico, cerca de las costas de Venezuela y Colombia, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. "Es claro que las amenazas para Colombia provienen de organizaciones de crimen transnacional, no de las naciones", ha expresado el ministro colombiano de Defensa en su cuenta de X.

Sánchez Suárez ha añadido que, tal como lo informó previamente Petro, en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, se ha activado un puesto de mando unificado y "un plan de frontera, con el fin de atender a la población migrante y brindar todo el apoyo necesario a quienes lo requieran" ante la posibilidad de que haya un alto flujo de refugiados por los ataques de EEUU en Venezuela.

El presidente Petro, ha expresado este sábado la "profunda preocupación" de su Gobierno por las explosiones ocurridas esta madrugada en Caracas y otros lugares de Venezuela. "El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región", ha manifestado a primera hora Petro en un comunicado publicado en su cuenta de X.

Cuba denuncia el "criminal ataque"

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha sido de los primeros líderes mundiales en reaccionar y ha denunciado a través de su cuenta de X este sábado el "criminal ataque" de EEUU contra Venezuela y ha dicho que "nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada".

"#Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de E.U a #Venezuela. Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América", ha advertido en una publicación.

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, ha condenado a través de los mismos medios "enérgicamente la agresión militar en curso de #EEUU contra #Venezuela". "Los bombardeos y acciones bélicas contra Caracas y otras localidades del país son actos cobardes contra una nación que no ha agredido a EEUU ni a ningún otro país", ha señalado.

Milei lo celebra: "Viva la libertad carajo"

El presidente argentino, Javier Milei, ha sido la nota discordante en las reacciones a los ataques, que ha celebrado en una publicación en X con el mensaje: "La libertad avanza. Viva la libertad carajo". Milei es una de las figuras más cercanas a Trump en la región.

A la reacción del presidente argentino le ha seguido la de la senadora oficialista y exministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, que ha escrito un breve mensaje en X con una bandera de Venezuela y la frase "Venezuela será libre".

Irán denuncia el ataque como una "clara violación" de la Carta de la ONU

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán también ha condenado los ataques de EEUU sobre el territorio venezolano, señalando que esta supone "una clara violación" de los principios de Naciones Unidas, así como del derecho internacional.

"La agresión militar de Estados Unidos contra un Estado independiente, miembro de las Naciones Unidas, es una grave violación de la paz y la seguridad regionales e internacionales, cuyas consecuencias afectarán a todo el sistema internacional y expondrán aún más el sistema basado en la Carta de las Naciones Unidas a la erosión y la destrucción", ha expresado el ministerio en redes sociales.

Rusia condena los ataques como un acto de "agresión armada" bajo "pretextos insostenibles"

El Gobierno de Rusia ha condenado también los ataques aéreos efectuados contra Venezuela como un acto de "agresión armada" bajo "pretextos insostenibles" sin abordar todavía directamente la "captura" de Maduro y de su mujer, la primera dama Cilia Flores.

"Esta mañana, Estados Unidos cometió un acto de agresión armada contra Venezuela. Esto es profundamente preocupante y condenable. Los pretextos utilizados para justificar tales acciones son insostenibles", ha lamentado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en un comunicado. "La hostilidad ideológica ha triunfado sobre el pragmatismo empresarial y la voluntad de construir relaciones de confianza y previsibilidad", ha indicado.

"En la situación actual, es crucial, sobre todo, evitar una mayor escalada y centrarse en encontrar una salida mediante el diálogo. Creemos que todos los socios que puedan tener agravios entre sí deben buscar soluciones mediante el diálogo. Estamos dispuestos a apoyarlos en este proceso", ha añadido el Ministerio dirigido por Sergei Lavrov.

"América Latina debe seguir siendo la zona de paz que se declaró en 2014. Y a Venezuela se le debe garantizar el derecho a determinar su propio destino sin ninguna intervención externa destructiva, y mucho menos militar", ha señalado el Ministerio. Rusia, por último, ha reafirmado su "solidaridad con el pueblo venezolano" y su "apoyo a la línea de su liderazgo bolivariano, orientada a proteger los intereses nacionales y la soberanía del país".

La UE llama a la "moderación"

La alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, ha llamado este sábado "a la moderación" tras haber mantenido una conversación con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.

"He hablado con el secretario de Estado (estadounidense) Marco Rubio y con nuestro embajador en Caracas. La UE está siguiendo de cerca la situación en Venezuela", ha dicho la alta representante a través de un mensaje en redes sociales y ha añadido que la UE hace "un llamamiento a la moderación".

"La UE ha declarado reiteradamente que Maduro carece de legitimidad y ha defendido una transición pacífica. En cualquier circunstancia, deben respetarse los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Hacemos un llamamiento a la moderación. La seguridad de los ciudadanos de la UE en el país es nuestra máxima prioridad", ha escrito.

*Noticia en ampliación

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.