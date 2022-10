Rusia parece haber el encontrado el arma con la que seguir causando el pánico en Ucrania: Drones Shahed-136 o, como los ha rebautizado, "kamikaze". Aunque no hay información sobre el arma, estos vehículos aéreos no tripulados están cobrando importancia en la estrategia del Kremlin. En los últimos ataques en Kiev, las fuerzan ucranianas aseguran que Putin habría utilizado estos drones. Pero no es la primera vez.

Los primeros drones fueron derribados en el mes de septiembre en la región de Járkov, en Ucrania. Esta es la información del Ministerio de Defensa de Ucrania:

¿Quieres saber más? Es 1 min.

¿Cómo funcionan? Son baratos, pequeños, tienen un alcance de 2.000 kilómetros y se han convertido en la nueva arma favorita de Putin.

Pueden volar y atacar a una distancia de hasta 2.000 km y a una altitud de 4 km. Destruyen posiciones traseras, instalaciones de artillería y otros vehículos blindados. Pero también se usan contra infraestructuras civiles. Según indica la viceministra de Defensa, Hanna Maliar, en su canal de Telegram, "el enemigo utilizó 17 vehículos aéreos no tripulados de tipo Shahed" enviados desde el territorio de Bielorrusia y la República Autónoma de Crimea.

Según argumenta Yago Rodríguez, analista militar de laSexta y director de 'The Political Room', sus características son perfectas. Tienen dimensionas muy pequeñas, es decir, son fáciles de controlar. El peso del dron es de 200 kg con una ojiva que pesa entre 40 y 50 kg. Desde Ucrania aseguran que es complicado detectarlo.

Su precio también es un punto a favor. Con un coste de 20.000 dólares la unidad, estas aeronaves son mucho más baratas que los misiles de crucero o balísticos, de los cuales Rusia parece tener escasez. Putin habría adquirido hasta 2.400 unidades de Irán.

El dron Shahed-136 es capaz de volar hasta 12 horas, por lo que mantiene en alerta a las ciudades ucranianas.

Sí pero… estos vehículos aéreos no tripulados son de un solo uso y además solo pueden atacar objetivos estáticos.

¿Qué están diciendo? El enviado especial de laSexta, Alberto Sicilia, ha entrevistado a varios vecinos de Kiev. Todos aseguran estar aterrados.

Christina: "Da mucho miedo. Realmente, la gente de Kiev y Ucrania en general no sabe qué hacer. Nosotros no podemos hacer nada".

Dmytro: "Desde que aparecieron los drones tenemos muchas más alarmas. Muchas más".

¿Cómo defenderse de esta arma? "Hoy mismo tenemos indicios de que se podrían estar utilizando los cazas polivalentes con sus misiles probablemente termoguiados de corto alcance para derribar este tipo de amenazas", remarcó Yago Rodríguez en Al Rojo Vivo.

El contexto. Hasta ahora los únicos sistemas fiables son los misiles antiaéreos para derribar los drones iraníes. De hecho, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ya hace un mes, en una entrevista con la televisión estadounidense 'CNN', pedía a los países occidentales que enviasen infraestructuras para defenderse de los nuevos drones en manos de Rusia.

OTAN: la organización internacional entregará a Ucrania cientos de inhibidores para anular los drones de fabricación iraní.

España: el ejército enviará cuatro lanzaderas de misiles HAWK a Ucrania.

Francia: el presidente, Emmanuel Macron, ha asegurado en una entrevista que enviará sistemas antiaéreos.

Reino Unido: el ministro de Defensa, Ben Wallace, ha anunciado que enviará misiles antiaéreos a Ucrania para que Kiev pueda defenderse contra los ataques rusos contra civiles.