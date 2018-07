Así planeó EEUU la muerte de Bin Laden: la CIA recrea en Twitter la operación

La CIA ha conmemorado a través de su cuenta en Twitter la operación en la que murió hace cinco años el líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, en la localidad paquistaní de Abbottabad.

Según recuerda la CIA, "el éxito de la misión fue la culminación de muchos años de operaciones complejas, exhaustivas y avanzadas de Inteligencia y análisis" que arrancó tras los atentados del 11S contra EEUU.

Death of Usama Bin Ladin marked significant victory in US-led campaign to disrupt, dismantle, & defeat al-Qa`ida. #UBLRaid

La identificación de uno de sus correos y su vinculación a finales de 2010 con un complejo en Abbottabad, en la provincia de Jiber Pajtunjua, permitieron finalmente la localización del que era el hombre más buscado.

Para llevar a cabo la operación, según explica la CIA, se llevó a cabo la construcción de una réplica exacta del complejo con el fin de preparar a los equipos de asalto ante las posibles eventualidades que pudieran surgir.

Join us beginning at 1:25 p.m. EDT today as we tweet the #UBLRaid as if it were happening today. pic.twitter.com/x8EBpW571f