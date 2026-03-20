Así se convirtió $Libra en una estafa presidencial: el creador de la criptomoneda pagó 250.000 dólares para contactar con Milei

¿Por qué es importante? La investigación judicial relaciona al conseguidor con el presunto estafador, con funcionarios de la Casa Rosada, con Milei y hasta con su hermana, y hay mensajes, audios y archivos que demuestran que hubo una coordinación previa en torno al lanzamiento de la criptomoneda.

El escándalo de la criptomoneda $Libra involucra al presidente argentino, Javier Milei, y a varios actores clave en una trama de fraude. El creador de la moneda, Hayden Davis, pagó 250.000 euros al intermediario Mauricio Novelli para contactar a Milei, cuyo respaldo era crucial para el éxito del fraude. La investigación judicial conecta a Novelli con Davis, funcionarios de la Casa Rosada, Milei y su hermana. Pruebas como mensajes y audios indican una coordinación previa al lanzamiento de la criptomoneda. Antes del lanzamiento, Milei promocionó $Libra, que inicialmente subió, pero colapsó en dos horas, afectando a más de 40.000 personas con pérdidas millonarias.

Novedades sobre el fraude de la criptomoneda $Libra que implica al presidente argentino, Javier Milei. 250.000 euros llegó a pagar el creador de la moneda, Hayden Davis, al intermediario, Mauricio Novelli, por ponerle en contacto con Milei. Sabía que su respaldo era clave para llevar a cabo el fraude.

Lo tenía todo preparado, pero le faltaba el contacto más importante. Y, según medios argentinos, llegó a pagar por él 250.000 dólares. Es el precio que el conseguidor Mauricio Novelli habría puesto a Hayden Davis por ponerle en contacto con Milei. Él sería la cara visible de su criptoestafa y se habría llevado por ello cinco millones.

Y así es como la trama se habría convertido en una auténtica estafa presidencial. La investigación judicial relaciona al conseguidor con el presunto estafador, con funcionarios de la Casa Rosada, con Milei y hasta con su hermana.

Hay mensajes, audios y archivos que demuestran que hubo una coordinación previa en torno al lanzamiento de la criptomoneda. "Soy asesor de Javier Milei. Trabajo con él y su equipo en proyectos aún mayores para la 'tokenización' de Argentina", señalaba Hayden Davis.

Minutos antes del lanzamiento de la cripto, el presidente argentino promocionaba la moneda con un enlace. Inmediatamente, $Libra se disparaba y se desplomaba solo dos horas después. Los primeros en salirse lo hacían con ganancias, pero el resto, más de 40.000 personas, con pérdidas de más de cuatro mil millones.

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