Los personajes de la criptoestafa $Libra: Mauricio Novelli movió los hilos, Hayden Davis creó la criptomoneda y puso el dinero y Milei fue la cara conocida

¿Por qué es importante? El presidente argentino sí conoció hace tiempo al intermediario, al conseguidor del entramado, Mauricio Novelli, como prueba una videollamada de 2019 en la que ambos se hablan con absoluta confianza.

Nuevas pruebas han implicado a Javier Milei en la criptoestafa $Libra, revelando su relación con Mauricio Novelli, el intermediario del esquema. Una videollamada de 2019 muestra a Milei saludando a Novelli con familiaridad, evidenciando su buena relación. En la llamada también aparece la hermana de Milei, Karina, mientras ambos se preparaban para un curso de trading dirigido por Novelli, quien ahora está desaparecido. Novelli buscaba movilizar dinero sin factura, gastándolo en artículos de lujo y oficinas. Documentos muestran que solicitó 250.000 dólares a la empresa de Hayden Davis, quien creó la criptomoneda. Milei habría sido la cara visible del proyecto, presuntamente a cambio de cinco millones de dólares.

Nuevas pruebas dejan en evidencia a Javier Milei en el caso de la criptoestafa $Libra. El presidente argentino sí conoció hace tiempo al intermediario, al conseguidor de ese entramado, Mauricio Novelli. Lo prueba una videollamada de 2019 en la que ambos se hablan con absoluta confianza.

Esta es una prueba más, una videollamada de Javier Milei, que demuestra su buena relación con el conseguidor dela criptoestafa. "Hola Mauricio, ¿cómo estás?", le saluda el mandatario en esa conversación mientras se atusa el pelo. En ella, incluso, se ve a durante un instante a la hermana de Milei. Karina.

El trato entre los tres demuestra su cercanía. Ambos se preparaban para uno de los cursos de trading que Novelli dirigía. En pasado, porque 'elDiario.es' ha comprobado que Novelli lleva semanas desaparecido. La web de su curso sigue activa, pero no admite nuevos alumnos, a los que ni Milei, ni Novelli, ya dan clases.

Una actitud completamente fuera del radar que choca con la que tuvo días antes de la salida de $Libra al mercado. "Yo necesitaría los que puedas sin factura. Me interesa Rolex. No tengo el problema en pagarlo. El tema es la factura", decía Novelli en un audio del 30 de enero de 2025, justo el mismo día en que Milei promocionó a Hayden Davis como su asesor en redes sociales.

En ese audio Novelli busca movilizar grandes cantidades de dinero sin factura, gastándolos por ejemplo en relojes de lujo o el alquiler de oficinas en pleno centro de Buenos Aires. Del móvil de Novelli se desprende también una factura de 250.000 dólares solicitados a la empresa de Hayden Davis. La cuenta de origen es Tech Forum Argentina, el evento organizado por Novelli en el que Milei y Davis se conocieron.

Así que sí, es una amistad que viene de lejos y que prueba que en esta criptoestafa Mauricio Novelli movió los hilos, Hayden Davis creó la criptomoneda y puso el dinero y Milei fue la cara conocida a cambio de, presuntamente, cinco millones de dólares.

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