Argentina da donde más duele: prohíbe el acceso a los estadios de fútbol a los padres que no paguen la pensión de sus hijos

¿Qué han dicho? "Los deudores alimentarios morosos no entran más a las canchas", ha expresado la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva. Y ha sido muy clara con su opinión: "El que no cumple con sus hijos, afuera".

El Gobierno de Argentina ha lanzado una campaña para combatir el impago de pensiones alimenticias para menores de edad, prohibiendo la entrada a estadios de fútbol a los deudores. Esta medida, activa desde el 13 de mayo, afecta a unas 13.000 personas y se mantendrá hasta que se regularicen los pagos. La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, afirmó que "los deudores alimentarios morosos no entran más a las canchas". La normativa amplía el programa 'Tribuna Segura', que ya restringía el acceso a personas involucradas en delitos o conductas violentas relacionadas con el fútbol.

El Gobierno de Argentina ha empezado una campaña para luchar contra el impago de pensiones alimenticias para los hijos de parejas separadas y que todavía sean menores de edad. Desde este miércoles, quien no pague, no podrá entrar en ningún estadio de fútbol.

Así, han apostado por dar donde más duele dentro del corazón de los argentinos: su pasión por el fútbol. Todas las personas que estén registradas en registros de deudores de pensiones alimentarias. Se considera deudores alimentarios a los individuos que no cumplan "de manera total o parcial", con sus pagos para cubrir las necesidades de su descendencia en cuestiones de alimentación.

Una norma que afectará a unas 13.000 personas y que estará activa "mientras continúe vigente la situación que le dio origen". Es decir, hasta que no ingresen lo debido a sus vástagos. "Los deudores alimentarios morosos no entran más a las canchas", expresó la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva. Porque, en su opinión: "El que no cumple con sus hijos, afuera".

Según el texto oficial, los estadios podrán restringir el ingreso a quienes "se encontraren inscritos en un Registro Público de Alimentantes Morosos, o su equivalente, de conformidad con la normativa local".

Una medida nacional

Hay que reconocer que esta medida ya existía y se usaba en algunas jurisdicciones argentinas, pero desde la jornada de este miércoles 13 de mayo será una ley o sistema de control a nivel nacional. Porque el Ministerio de Seguridad Nacional ha oficializado esta prohibición de entrada en los estadios mediante una resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Se modifica así una normativa que dio origen al programa 'Tribuna Segura', que regula la aplicación de restricciones de concurrencia administrativa en espectáculos futbolísticos.

Hasta ahora, el programa 'Tribuna Segura' permitía restringir la entrada a personas imputadas, procesadas o condenadas por delitos vinculados a espectáculos deportivos, así como a quienes hubieran protagonizado conductas violentas o generaran riesgos para la seguridad pública. También incluía a quienes se encuentren vinculados en situaciones de disturbios en la vía pública o hechos que afectaran el orden público, incluso en manifestaciones o concentraciones fuera de los estadios.

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