Trump incumple su promesa electoral: la guerra de Irán empieza a castigar los bolsillos de los estadounidenses que tanto prometió proteger

El contexto La inflación en Estados Unidos se disparó al 3,8% en abril por la escalada de precios de la energía tras la guerra de Trump en Irán. Se trata de la mayor subida desde 2023 y un nuevo golpe para el Gobierno de Trump.

La inflación en Estados Unidos ha alcanzado su nivel más alto en tres años, un golpe significativo para el gobierno de Trump, quien había prometido reducir los precios. La situación se agrava por la guerra con Irán, que ha contribuido al aumento de precios, especialmente de la gasolina, alcanzando máximos desde la guerra de Ucrania. Esta inflación supera ahora los salarios, reduciendo el poder adquisitivo de los estadounidenses. Ante las preguntas de la prensa sobre la efectividad de sus políticas, Trump ha respondido con insultos y datos incorrectos, sin asumir la responsabilidad del impacto económico de sus decisiones.

Fue su gran promesa electoral: bajar los precios. Pero Trump está viendo cómo por culpa de su guerra de Irán, la inflación empieza a castigar los bolsillos de los estadounidenses. Está a su mayor nivel en tres años y cuando la prensa le pregunta por esto, vuelve a aquello de que son preguntas estúpidas.

La inflación es la protagonista hoy en Estados Unidos: en abril escaló al 3,8% por el encarecimiento de la gasolina. Se trata de la mayor subida desde 2023 y un nuevo golpe para el Gobierno de Trump. Nada más publicarse, los periodistas le preguntan. "¿Sus políticas no están funcionando?", le ha preguntado una periodista al presidente estadounidense.

"Mis políticas están funcionando de maravilla. Teníamos que escoger: dejar que estos lunáticos tuvieran un arma nuclear. Si quieres hacer eso, eres una estúpida. Y resulta que lo eres", ha respondido.

Y a parte de insultar a la periodista, Trump se justifica con un dato incorrecto. "Justo antes de la guerra, la inflación estuvo en el 1,7%", ha dicho. Pero la inflación los tres meses antes de la guerra fue bastante mayor.

Con estos efectos económicos de la guerra Trump incumple su promesa electoral. No solo ha subido la inflación, sino que por primera vez en tres años esta supera a los salarios. Los estadounidenses pierden ahora poder adquisitivo.

Una de las principales causas de la subida inflacionaria es la gasolina, que llega a máximos desde la guerra de Ucrania. Los americanos no ocultan su malestar. Porque los efectos de la guerra lo notan sus bolsillos, eso que Trump tanto prometió proteger.