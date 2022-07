Argentina llora la muerte de Federico Potarski, futbolista de 29 años que jugaba en el Berazategui. El jugador, tal y como informa TyC Sports, fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras trabajaba como repartidor.

Todo sucedió en San Justo, cuando el jugador, que conducía su coche, fue asaltado por unos ladrones. En ese momento, le dispararon.

Murió en el hospital Paroissiens, al que fue trasladado tras los hechos.

"Estamos muy dolidos todos. Federico era un chico muy profesional, muy bueno. Era joven, tenía fuerza, empuje... Es duro", lamenta Franco Niell, compañero de equipo.

"Es una tragedia. Nos levantamos temprano y nos enteramos de la noticia. Estamos todos muy dolidos", sigue Niell.

Además, el jugador explica que han tomado la decisión de no jugar su partido del Torneo Clausura de la Primera C: "Estamos tratando de hablar con la familia para dar nuestro apoyo. Hemos decidido no entrenar y no jugar".

Potarski jugaba de defensa, y debutó en Primera D en 2016. Este año, en enero, fichó por el Berazategui.