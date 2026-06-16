Ucrania responde a los bombardeos rusos atacando una refinería clave de Moscú

El contexto Este ataque masivo contra Rusia se produce después de que Putin lanzase 70 misiles y casi 700 drones contra Ucrania, atacando la Catedral de las Cuevas, una de las joyas del país.

Ucrania ha respondido a un ataque masivo ruso lanzando varios drones que han impactado en Moscú, alcanzando una de las principales refinerías de Rusia, responsable de casi el 40% de la demanda de gasolina de la región. Este ataque pone en apuros a Vladímir Putin, quien afronta las consecuencias de la "operación militar especial" y las restricciones de combustible. Volodímir Zelenski, presidente ucraniano, ha destacado este bombardeo en redes, considerándolo una respuesta a los ataques rusos y a la prolongación de la guerra. Los drones llevaban mensajes contundentes, subrayando la resistencia ucraniana.

Ucrania ha respondido al ataque masivo ruso de hace unas horas lanzando varios drones que han impactado contra objetivos en Moscú, a casi 500 kilómetros del frente de guerra. Uno de ellos ha dañado una de las mayores refinerías del país.

Hasta 20 drones han sobrevolado el cielo a plena luz del día, impactando algunos de ellos contra una de las refinerías más importantes de Rusia. Un golpe más a instalaciones críticas. Esta, por ejemplo, cubre casi el 40% de la demanda de gasolina de la región.

El ataque pone en apuros a un Vladímir Putin, que empieza a sufrir las consecuencias de esta "operación militar especial" con las restricciones de combustible.

Al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se le ha visto hablando cara a cara con Donald Trump en la cumbre del G7. Desde allí, ha presumido orgulloso de este bombardeo en redes.

Para el ucraniano, esto es la respuesta al duro golpe contra la Catedral de las Cuevas. "Rusia debe ser obligada a poner fin a su guerra contra nuestro pueblo. Y las armas de largo alcance de Ucrania son uno de los componentes importantes de esa presión. Esta es una respuesta justa a los ataques rusos y al alargamiento de una guerra que debe terminar", ha publicado.

Hasta los militares han mandado un mensaje contundente escrito en los drones. "¡El monasterio permanecerá en pie durante siglos! ¡Moscú caerá!", han escrito. Todo una declaración de intenciones.

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