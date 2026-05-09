Un piloto de avión reporta haber atropellado a una persona cuando estaba a punto de despegar en el aeropuerto de Denver

Los detalles La compañía Frontier Airlines ha informado de que uno de sus aviones sufrió un "breve incendio" en el motor que fue extinguido rápidamente y por el que fueron evacuados sus 231 pasajeros.

Un vuelo de Frontier Airlines con destino a Los Ángeles desde el Aeropuerto Internacional de Denver reportó el atropello de una persona en la pista antes del despegue. El incidente ocurrió alrededor de las 22:15 hora local, cuando el piloto informó que el motor se incendió y había humo en la aeronave, lo que llevó a evacuar el avión en la pista. Una persona resultó herida leve, pero los 231 pasajeros fueron evacuados sin problemas. El Aeropuerto de Denver confirmó un breve incendio en un motor, rápidamente extinguido. La Policía de Denver investiga el incidente, manteniendo la pista cerrada.

Un vuelo de Frontier Airlines que despegaba este viernes por la noche con destino a Los Ángeles desde el Aeropuerto Internacional de Denver ha reportado un atropello a una persona que caminaba por la pista justo antes de que la aeronave comenzara su vuelo.

El incidente ocurrió durante el despegue, alrededor de las 22:15 hora local. En las grabaciones de audio del control de tráfico aéreo, recogidas por 'NBC', el piloto informó que podría haber atropellado a una persona, que el motor se incendió y que había humo en la aeronave, antes de comunicar al control de tráfico aéreo que el avión debía ser evacuado en la pista.

Según ha informado la compañía en un comunicado, al menos una persona en el interior del avión ha resultado herida leve por el suceso, pero los 231 pasajeros que componían el vuelo entre civiles y miembros de la aerolínea han sido evacuados de la pista sin problemas.

Por su parte, el Aeropuerto de Denver ha informado que se produjo "un breve incendio en un motor que fue rápidamente extinguido" y que los servicios de emergencia trasladaron a los pasajeros en autobús a la terminal.

El Departamento de Policía de Denver está colaborando en la investigación del incidente, pero ha indicado que no dispone de más información ya que se trata de una investigación en curso y por el momento se mantiene cerrada la pista.

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