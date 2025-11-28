Anticorrupción registra la vivienda de Andrí Yermak, mano derecha de Zelenski y la segunda persona más poderosa del Gobierno ucraniano

Los detalles "Las acciones investigativas están autorizadas y se llevan a cabo como parte de la investigación. Se darán a conocer más detalles próximamente", ha señalado la Fiscalía Anticorrupción de Ucrania.

La Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Anticorrupción de Ucrania (SAP) están registrando la vivienda de Andrí Yermak, jefe de la oficina presidencial ucraniana y mano derecha del presidente Volodímir Zelenski. Estos registros han sido anunciados por la NABU en el marco de sus investigaciones. La Fiscalía Anticorrupción ha comunicado que las acciones están autorizadas y que se darán más detalles próximamente. Yermak ha declarado que coopera plenamente con los investigadores y que no hay obstáculos para ellos, asegurando que sus abogados están en contacto con los detectives encargados del registro.

Los registros a la segunda persona más poderosa del Gobierno de Ucrania y principal negociador de paz de la guerra han sido anunciados por la propia Oficina Nacional Anticorrupción en el marco de sus investigaciones.

"Por mi parte, coopero plenamente. No hay ningún obstáculo a los investigadores. Se les ha dado pleno acceso al apartamento", ha manifestado Yermark, quien ha explicado que sus abogados están en contacto con los detectives que efectúan los registros.

A principios de este mes, ambas agencias revelaron una exhaustiva investigación sobre una supuesta trama de sobornos de 100 millones de dólares en la empresa estatal de energía atómica, que ha involucrado a exaltos funcionarios y al exsocio comercial de Zelenski.

Hasta el momento, Yermak no ha sido nombrado como sospechoso en la investigación, pero legisladores de la oposición y algunos miembros del propio partido de Zelenski habían pedido su destitución en el marco de la peor crisis política de Ucrania en tiempos de guerra.

Los registros, que probablemente aumentarán las tensiones entre el presidente ucraniano y sus oponentes políticos, se producen en un momento en que Kyiv se enfrenta a presiones para aceptar un acuerdo de paz respaldado por Estados Unidos en su guerra con Rusia.

