Trump vuelve a atacar a la prensa y llama "estúpida" a una reportera tras preguntarle por qué culpa a Biden del tiroteo en Washington

¿Qué ha dicho? La respuesta del líder republicano fue de lo más brusca: "Porque los dejaron entrar (a los afganos). ¿Eres estúpida? Porque vinieron en un avión junto a miles de otras personas que no deberían estar aquí".

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, llamó "estúpida" a una reportera tras ser cuestionado sobre su acusación a Joe Biden por un tiroteo en Washington D.C. que dejó una agente muerta y otro herido. Trump responsabilizó a las políticas migratorias de Biden, afirmando que los afganos llegaron en vuelos que él considera caóticos. Este incidente se suma a otras descalificaciones de Trump hacia mujeres periodistas, como su reciente comentario hacia Katie Rogers del 'The New York Times'. El FBI confirmó que el atacante afgano, Rahmanullah Lakanwal, llegó a EE.UU. bajo el programa 'Operation Allies Welcome'. La Administración actual había verificado y concedido asilo a Lakanwal en 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó este jueves "estúpida" a una reportera por preguntarle por qué culpa a su antecesor, Joe Biden (2021-2025), del tiroteo contra dos agentes de la Guardia Nacional en Washington D.C., lo que se suma a descalificaciones del mandatario a periodistas mujeres.

Por su parte, la reportera, cuya identidad aún no se ha revelado, cuestionó al mandatario por qué responsabiliza a las políticas migratorias de Biden del ataque de este miércoles en la capital estadounidense, por el que ha muerto una agentey otro está en estado crítico, si la actual Administración revisó al presunto atacante, el afgano de 29 años Rahmanullah Lakanwal.

"Porque los dejaron entrar (a los afganos). ¿Eres estúpida? ¿Eres una persona estúpida? Porque vinieron en un avión junto a miles de otras personas que no deberían estar aquí, y tú solo estás haciendo preguntas porque eres una persona estúpida", respondió el mandatario desde Florida tras una llamada con militares.

Este episodio se suma a una ola de agravios del presidente a periodistas mujeres, pues apenas este miércoles llamó "fea por dentro y por fuera" a la reportera Katie Rogers del 'The New York Times', que publicó un artículo, junto a un compañero que Trump no mencionó, sobre la supuesta disminución de energía del mandatario.

Mientras que la semana pasada el republicano le dijo "quieta, cerdita" a Catherine Lucey, reportera de 'Bloomberg', que le preguntó en el avión Air Force sobre los archivos del financiero pederasta Jeffrey Epstein. Ahora, la Casa Blanca compartió en su cuenta oficial el video en el que Trump llama "estúpida" a la reportera, a quien identificó como parte de las 'fake news' (noticias falsas).

La polémica ha crecido desde que el director del FBI, Kash Patel, confirmó durante la mañana de este jueves que Lakanwal trabajó para una unidad militar respaldada por la CIA en Afganistán y que llegó a Estados Unidos en 2021 con el programa 'Operation Allies Welcome', destinado a apoyar a ciudadanos afganos tras la retirada militar estadounidense.

"Es muy difícil"

El magnate responsabilizó a Biden del "caos" producido por los vuelos que llevaron a los afganos a EEUU, pero la prensa estadounidense reportó este jueves que la actual Administración verificó a Lakanwal y le concedió asilo a principios de 2025. Cuestionado por este hecho en concreto, el presidente respondió ahora que "cuando se trata de asilo, cuando vuelan al país, es muy difícil sacarlos".

"No importa como quieras hacerlo, pero es muy difícil sacarlos, pero ahora vamos a sacarlos a todos", sostuvo. Horas antes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció una "revisión rigurosa" de las tarjetas de residente, o 'green cards', de 19 nacionalidades de "países de preocupación", incluyendo Afganistán, Cuba, Venezuela y Haití.

