La reina Letizia honra a Fernando Ónega y le reconoce como un "artesano" del periodismo "al que todos nos queríamos parecer"

La reina Letizia ha acompañado este miércoles a su amiga Sonsoles Ónega en la despedida de su padre, Fernando Ónega, que falleció el martes a los 78 años. Junto a multitud de personalidades, la reina ha recordado al periodista, un nombre clave de la Transición y al que ella ha calificado como "un artesano".

"Tiene sentido estar hoy honrando a Fernando, primero porque vengo a darle un abrazo a mi amiga (Sonsoles Ónega) por la muerte de su padre; y segundo porque también es una manera de reconocer una profesión, el periodismo; un medio, la radio, y a un profesional, artesano, que es Fernando Ónega", ha declarado a los medios de comunicación ante la capilla ardiente de la Casa de Galicia en Madrid.

La reina ha recalcado que también querría haber ido el rey Felipe VI, "si no fuera porque está entrando ahora mismo en un centro de Aspace en Sevilla donde un grupo de muchas personas con diferentes discapacidades derivadas de la parálisis cerebral estaban esperándolo con mucho cariño y con muchas ganas".

"En la Facultad de Ciencias de la Información, en los años 90, teníamos a Fernando Ónega como un hombre inalcanzable. Un profesional al que todos nos queríamos parecer. Fernando Ónega me ha acompañado toda la vida", ha admitido la Letizia Ortiz, añadiendo que fue un "cronista imprescindible desde los primeros tiempos de la Transición española".

Un homenaje en la radio

Además, en una nueva muestra de su implicación con el periodismo, ha elogiado la manera en la que se han despedido del periodista algunos grandes de la radio: "Decía esta mañana Julia Otero que su forma de ser responsable ejerciendo la profesión; o cuando Javier Ferrari ha contado esa anécdota que decía que tardaba mucho en leer las cartas y que los técnicos se querían ir y le decía: 'Pero bueno, ha llegado ya lo de, sin embargo'".

La reina también ha recordado las palabras de quienes reconocían "la bonhomía al cuadrado" de Ónega y ha valorado "la emisión conjunta que han hecho Onda Cero y Cope" en la que el periodista Carlos Herrera ha contado el origen de la presentación que durante tantos años hizo del periodista como "el hombre que cena centolla".

Asimismo, ha afirmado que "decía también esta mañana Alsina que todo lo que se hace en la radio ya lo había hecho antes Fernando. Y a Carlos Alsina le decía que hace muy pocos años que él era un trabajador incansable. Así que descanse ya, tranquilo, Fernando Ónega".

