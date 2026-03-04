El ejército israelí lanza una nueva oleada de ataques contra la infraestructura militar de Irán y objetivos de Hizbulá en Líbano

Los detalles Las FDI afirman que han destruido 300 sistemas antiaéreos iraníes en los primeros cinco días de guerra.

El ejército israelí ha intensificado sus ataques contra infraestructuras militares iraníes en Teherán y objetivos en Líbano. Las Fuerzas de Defensa de Israel han bombardeado varias ciudades iraníes y destruido 300 sistemas antiaéreos en cinco días. En Líbano, han atacado puntos de lanzamiento de cohetes y fábricas de drones y misiles de Hizbulá, utilizados para ataques terroristas contra Israel. La campaña ha dejado 72 muertos y 437 heridos en Líbano. Mientras tanto, Irán y Hizbulá han lanzado misiles hacia Israel con poco éxito. La Casa Blanca afirma tener recursos suficientes para enfrentar a Irán.

El ejército israelí ha asegurado este miércoles que ha emprendido una nueva oleada de ataques contra infraestructura militar del régimen iraní en Teherán, a la vez que contra objetivos de Líbano.

A lo largo de la jornada, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han lanzado ataques contra varios puntos de Teherán, la ciudad sureña de Shiraz y la central de Isfahan. Asimismo, han anunciado la destrucción en estos primeros cinco días de ofensiva de 300 sistemas antiaéreos iraníes.

Por otra parte, han atacado decenas de objetivos en Líbano, entre ellos puntos de lanzamiento de cohetes, una planta de producción de drones y misiles del grupo chií Hizbulá ubicados en el sur. En un comunicado, el ejército ha afirmado que esta infraestructura era utilizada por Hizbulá para llevar a cabo ataques terroristas contra tropas y civiles israelíes.

"La organización terrorista Hizbulá decidió atacar a Israel en nombre del régimen iraní y asumirá las consecuencias de sus acciones. Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) no permitirán que los residentes de Israel sufran daños y continuarán actuando para defender al Estado de Israel y a sus ciudadanos", reza la nota.

El número de muertos en la campaña de bombardeos israelíes iniciada hace tres días contra Líbano ha aumentado a 72 y el de heridos a 437, después de que 20 personas más fallecieran este miércoles en diferentes puntos del país, según han informado fuentes oficiales libanesas.

Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este de Líbano, además de las afueras de Beirut, donde dice haber atacado unos 250 objetivos del grupo chií Hizbulá.

Por su parte, Irán y Hizbulá han continuado con sus lanzamientos de misiles a suelo israelí con un éxito militar muy limitado. La Casa Blanca ha asegurado tener capacidad suficiente para culminar con éxito la guerra contra Irán y ha señalado que cuenta con arsenales "en lugares que mucha gente desconoce", en respuesta a algunas informaciones acerca de que sus existencias de ciertos sistemas de armas podrían ser limitadas.

