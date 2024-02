El sargento Dave Musgrove se ha convertido en todo un héroe en Charlotte, Florida, tras salvar la vida a una niña de tan solo seis meses después de sufrir un accidente de coche. Su cámara corporal captó la estremecedora secuencia y cómo el agente logró reanimar a la pequeña, que había perdido el pulso, mientras su madre, presa del pánico, gritaba desesperada.

Todo ocurrió el pasado 6 de febrero, cuando el sargento se encontraba patrullando por una carretera de Charlotte. Es entonces cuando la cámara de su vehículo policial capta cómo una moto le adelanta y, poco después, provoca un aparatoso accidente al hacer que el vehículo que circulaba más adelante perdiera el control y se saliera de la carretera.

El agente llega al lugar del siniestro en pocos segundos y la escena que se encuentra es desoladora: el vehículo está destrozado prácticamente por completo y del interior salen los gritos desesperados de los ocupantes. Dentro viajaban una madre con sus dos hijas: Ariel, de tres años, y Lola, una bebé de solo seis meses.

Musgrove abre entonces la puerta trasera y, tras quitar a Ariel el cinturón de seguridad, con el que va sujeta a su silla de protección, la libera. La pequeña, con la mano ensangrentada, no para de llorar... pero está bien. Cuando el agente lo comprueba, busca ayuda en otros conductores: "¡Señor, señor! ¡Necesito que me ayude, por favor! ¡Por favor! Necesito que coja a esta niña, por favor". El hombre, obedece y, una vez le entrega la pequeña, el policía vuelve al coche.

Los gritos de la madre suenan desesperados. El policía le pregunta cómo está el otro bebé, pero ella no deja de preguntarle si está muerta o si está viva. Musgrove pide ayuda por radio, llama a emergencias y a los bomberos pero sabe que no puede esperar: Lola no se mueve. Sin sacarla de la sillita, la pone sobre el asfalto. Comprueba si tiene pulso, pero la pequeña no respira. Entonces la coge y comienza a realizarle la maniobra de reanimación sin descanso, mientras la madre, presa del pánico, no para de gritar.

Cuando los servicios de emergencia llegan, Musgrove ha conseguido el milagro: la bebé tiene pulso. "Tiene pulso, ¿podéis decírselo a la madre?", avisa entonces.

Lola fue trasladada a la UCI, donde ha pasado 10 días. El accidente le provocó daños cerebrales, pero ahora está bien, al igual que su hermana mayor y su madre. En Florida, se refieren al sargento Musgrove como un auténtico héroe: y es que no solo ha devuelto la vida a Lola sino que, también, se la ha salvado a su madre.