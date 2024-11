Angela Merkel presenta 'Freiheit', su autobiografía en la que narra cómo hizo frente a Putin

La excancillera alemana Angela Merkel ha presentado en Berlín su autobiografía 'Freiheit' (Libertad) donde narra sus memorias que son tan reveladoras como perturbadoras. Basta con leerla para entender por qué se ganó el apodo de 'la dama de hierro europea'. Precisamente, por hacer frente a temores y a retorcidos señores como Vladímir Putin, quien intentó explotar su fobia a los perros durante su encuentro en Sochi en 2007.

Merkel le acusa de utilizar la "diplomacia del miedo", y no sin razón. Antes de dicho encuentro, el equipo de la alemana había avisado a Moscú de que padecía fobia a los canes desde que en 1995 uno le mordió. Sin embargo, ni corto ni perezoso, Putin acudió a la reunión con un labrador negro. "Pretendía mandar señales al mundo ¿Mostrar cómo reacciona una persona en apuros? ¿Una pequeña demostración de poder? Yo solo pensaba en no perder la calma y me limité a utilizar la regla de la aristocracia inglesa: 'nunca explicar, nunca quejarse'", recoge en su libro.

Sin embargo, no era la primera vez que el líder ruso trataba de explotar su miedo. Meses antes se había permitido el lujo de gastarle una broma de mal gusto regalándole un peluche de un perro con un mensaje: "Este no muerde".

Merkel también habla en su libro de la "gran tragedia de Ucrania" y dice que no se arrepiente de haber bloqueado su entrada en la OTAN en 2008. Esto, según explica, hubiera sido una provocación explosiva para Putin, que ya había "enseñado la patita" como un lobo con intención de perpetuarse en el poder, dijese su Constitución lo que dijese. De igual manera, ha advertido de la intención del mismo de "destruir Europa".