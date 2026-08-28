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Se desconoce el origen

Alerta en el noroeste de Londres por una gigantesca columna de humo negro cerca del estadio de Wembley

Los detalles Tras recibir la alerta, al menos 125 bomberos se han desplazado hasta el lugar del fuego. Asimismo, las autoridades han recomendado a las personas que viven cerca que cierren sus puertas y ventanas y permanezcan en el interior.

Alerta en el noroeste de Londres por una gigantesca columna de humo negro cerca del estadio de Wembley
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Un gran incendio ha sido declarado este viernes en una planta de reciclaje cerca del estadio de Wembley, en el norte de Londres, según ha adelantado la BBC. Una gran columna de humo negro ha podido verse en las inmediaciones del campo.

Tras recibir la alerta, al menos 125 bomberos se han desplazado hasta el lugar del incendio. Asimismo, las autoridades han recomendado a las personas que viven cerca que cierren sus puertas y ventanas y permanezcan en el interior.

Además, indican que hasta 20 camiones de bomberos estarían combatiendo las llamas en lo que sería una planta de reciclaje situada en Hannah Close, Neasden.

Por su parte, el Servicio de Bomberos de Londres recibió la alerta poco después de las 11:30 horas y, como consecuencia del incendio, se ha suspendido el servicio en la línea Metropolitan en su totalidad. Por el momento se desconoce la causa del incendio y si hay heridos.

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