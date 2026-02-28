Alemania, Francia y Reino Unido condenan los ataques de Irán contra países de la región: "Instamos a que busquen una solución negociada"

Los detalles El primer ministro británico ha activado incluso sus Fuerzas Aéreas, aunque ha matizado que es una movilización defensiva para derribar drones y misiles iraníes, no para atacar al país.

Alemania, Francia y Reino Unido han emitido una declaración conjunta condenando los ataques de Irán contra países de la región. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha activado incluso sus Fuerzas Aéreas: "Aviones británicos están en el cielo como parte de operaciones defensivas regionales coordinadas para proteger a nuestra gente, nuestros intereses y a nuestros aliados", ha señalado, aunque ha matizado que se trata de una movilización defensiva para derribar drones y misiles iraníes, no para atacar al país.

Además, los tres países que forman el bloque E3 han subrayado que no participaron en los ataques a Irán, aunque han apostillado que están en "contacto estrecho" con sus socios, incluidos EEUU e Israel, y han pedido a Teherán que vuelva a las negociaciones y se abstenga de ataques indiscriminados.

"No participamos en estos ataques, pero estamos en estrecho contacto con nuestros socios internacionales, incluidos Estados Unidos, Israel y socios de la región. Reiteramos nuestro compromiso con la estabilidad regional y la protección de la vida civil", han indicado en un comunicado conjunto firmado por sus respectivos líderes.

El mensaje se ha emitido después de que el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro británico, Keir Starmer, mantuvieran una reunión telemática este sábado. "Condenamos enérgicamente los ataques iraníes contra países de la región. Irán debe abstenerse de llevar a cabo ataques militares indiscriminados. Pedimos que se reanuden las negociaciones e instamos a los dirigentes iraníes a que busquen una solución negociada", han reclamado, a lo que han añadido que en "última instancia se debe permitir al pueblo iraní decidir su futuro".

Asimismo los tres mandatarios han recordado que sus países han pedido de manera reiterada al régimen iraní que ponga fin a su programa nuclear, que reduzca el de armamento balístico y que abandone las actividades de desestabilización en la región y fuera de ella, además de cesar "la terrible violencia y represión contra su propio pueblo".

Ucrania, a favor del ataque a Irán

Ucrania también se ha mostrado abiertamente a favor del ataque a Irán. "Es justo darle al pueblo iraní la oportunidad de librarse del régimen terrorista y garantizar la seguridad de todas las naciones que han sufrido el terrorismo originado en Irán", ha defendido Zelenski.

El líder ucraniano también ha aprovechado para lanzar un mensaje al presidente estadounidense, Donald Trump, con recado a Putin: "Es importante que Estados Unidos actúe con decisión; siempre que hay determinación estadounidense, los criminales se debilitan".

El ataque ha trastocado el tablero geopolítico y los intereses de cada país han salido a relucir. La UE ha condenado de forma tajante la respuesta iraní y ha expresado que "Europa se solidariza plenamente con sus socios de toda la región"

Por otro lado, están quienes han condenado el ataque de EEUU e Israel a Irán. "Estamos profundamente entristecidos y preocupados por los ataques de Estados Unidos e Israel contra nuestro vecino Irán, que comenzaron tras las provocaciones de Netanyahu", ha manifestado Erdogan, presidente de Turquía.

Rechazo del Gobierno español a los ataques

En lo referente al Gobierno de España, ha mostrado su rechazo total a los ataques: "Rechazamos la acción militar unilateral de EEUU e Israel; rechazamos igualmente las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria", ha expresado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su perfil de X.

Por su parte, Rusia ha solicitado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU.

Estas reacciones llegan después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el inicio de "grandes operaciones de combate" contra Irán, junto a Israel y con el objetivo de acabar con el actual régimen iraní. Irán, por su parte, ha respondido con ataques a Israel y a bases estadounidenses en Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

