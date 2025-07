Alemania, Francia y Reino Unido aseguran que "ha llegado la hora" de terminar con la guerra de Gaza y exigen "un alto el fuego"

Los numerosos y violentos ataques israelíes en tierras palestinas han causado una catastrófica situación humanitaria en Oriente Próximo. Tanto es así que los mayores representantes de Francia, Alemaniay Reino Unido se han unido para exigir que este conflicto cese y se permita de inmediato el acceso a la ayuda humanitaria.

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, han publicado este viernes un comunicado conjunto en el que declaran que "ha llegado la hora de poner fin a la guerra de Gaza" dada la catastrófica situación humanitaria que atraviesa el enclave por la ofensiva de Israel desde el ataque de las milicias palestinas contra su territorio el 7 de octubre de 2023.

"Un alto el fuego negociado es la mejor oportunidad para traer a los rehenes a casa, poner fin a la angustia de sus familias y, finalmente, brindar alivio a la población civil de Gaza", expresan los tres líderes del llamado grupo E3. En su comunicado, también exigen a Hamás que libere ya a todos los rehenes que les quedan en su poder.

Asimismo, los representantes destacan que esta "catástrofe humanitaria debe cesar de inmediato" y advierten a Hamás de que su desarme debe ser "imperativo" y que no debe "tener ningún papel en el futuro de Gaza". Por su parte, Macron explicó que hará "este solemne anuncio en la Asamblea General de Naciones Unidas el próximo mes de septiembre": "La necesidad urgente hoy es poner fin a la guerra en Gaza y rescatar a la población civil. La paz es posible".

Los líderes del E3 han reclamado a Israel que "levante de inmediato las restricciones al flujo de ayuda y permita urgentemente que la ONU y las ONG humanitarias lleven a cabo su labor para combatir la hambruna" y cumpla así "con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario".

"Nos oponemos firmemente a cualquier intento de imponer la soberanía israelí sobre los territorios palestinos ocupados", expresan. "Las amenazas de anexión, los asentamientos y la violencia de los colonos contra los palestinos socavan las perspectivas de una solución negociada de dos Estados", han remachado antes de pedir al Ejército israelí que abandone las zonas que ocupa en Gaza. "Estamos dispuestos a adoptar nuevas medidas para apoyar un alto el fuego inmediato y un proceso político que conduzca a la seguridad y la paz duraderas para los israelíes, los palestinos y toda la región", han concluido.

Meloni advierte de que puede ser "contraproducente"

Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha advertido de que reconocer el Estado de Palestina puede ser "contraproducente" tras el anuncio de los tres líderes europeos.

"Lo he dicho varias veces, incluso en el Parlamento. Se lo he dicho a la propia Autoridad Palestina y también a Macron: creo que reconocer el Estado de Palestina sin que exista un Estado de Palestina podría ser contraproducente", ha indicado en una entrevista con el diario Repubblica. Además, ha argumentado que la decisión del presidente francés es precipitada, puesto que "si se reconoce sobre el papel algo que todavía no existe" se "corre el riesgo" de que la cuestión pueda parecer "resuelta" cuando en realidad no lo está.

Quien no parece estar conforme con el anuncio de Macron sobre reconocer Palestina y condenar la guerra es el líder de la oposición israelí, Yair Lapid. "Es un error moral", ha dicho, culpando a la vez al primer ministro, Benjamin Netanyahu, por no haber evitado esta "dañina declaración". "La declaración de Macron es un error moral y un desastre político", aseguró. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideo Saar, también criticó este anuncio, sosteniendo que se ha puesto "en riesgo" la liberación de los rehenes.

Pese a que líderes como el presidente estadounidense, Donald Trump, opinan que "lo que dice" Macron "no importa", otros como Pedro Sánchez han celebrado sus palabras: "Entre todos debemos proteger lo que Netanyahu está tratando de destruir. La solución de los dos Estados es la única solución".