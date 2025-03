El aeropuerto de Heathrow de Londres reanuda sus servicios tras el incendio

El aeropuerto de Heathrow de Londres ha emitido un comunicado informando de la reanudación de sus servicios aéreos después de que en la mañana de este viernes se produjese un gran incendio que ha causado el caos y ha obligado a suspender varios vuelos.

Lo han anunciado a través de su cuenta de la red social X, donde han escrito: "Nuestros equipos han trabajado sin parar desde que ocurrió el incidente para asegurar una rápida recuperación del servicio. Ahora podemos confirmar que podemos restablecer los vuelos, priorizando la repatriación y relocalización de los aviones".

Asimismo, han pedido a los viajantes que no se desplacen hasta el aeropuerto si la aerolínea con la que operan no se lo comunica previamente. "Por favor, no viaje al aeropuerto a menos que su aerolínea se lo indique", han escrito en este comunicado, en el que informan que esperan recuperar su "pleno rendimiento" este sábado.

"Les proporcionaremos más información en breve", reza el escrito, en el que vuelven a pedir disculpas a todos los afectados por las cancelaciones y cambios.

El incendio se provocó en una subestación eléctrica cercana. Esto provocó un corte de energía en el aeródromo londinense el más concurrido de Europa y el quinto del mundo, y trastornó el tráfico aéreo. También dejó sin corriente eléctrica a más de 16.000 viviendas. Muchos de los vuelos que estaban programados esta mañana para aterrizar en el aeropuerto han sido desviados a otros cercanos, pero otros se han tenido que cancelar.

Fuentes de información del aeropuerto comunicaban a primera hora de la madrugada que previsiblemente más de 1.300 vuelos se verían afectados por el cierre que podría haberse prorrogado a toda la jornada.