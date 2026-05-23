Activistas de la Flotilla detenidos en Israel denuncian al menos 15 casos de agresiones sexuales: "Yo fui víctima; me abofetearon, tiraron del pelo..."

Los detalles Entre las denuncias de violencia sexual se encuentra una violación anal y la penetración forzosa con una pistola. Los testimonios de las torturas que sufrieron los activistas son estremecedores.

Más de 400 activistas de 40 países han denunciado torturas y violencia por parte de Israel tras ser detenidos. Los miembros de la Flotilla han regresado con lesiones como moratones, costillas rotas y vértebras fracturadas. Yiannis Atmatzidis, desde Atenas, describió cómo eran golpeados por varios individuos. La organización ha registrado al menos 15 casos de agresiones sexuales. Más de 50 participantes, incluidos cuatro españoles, fueron hospitalizados en Turquía por la gravedad de las agresiones. Activistas relatan disparos con balas de goma, privación del sueño y violencia extrema. Israel niega las acusaciones, mientras crecen las peticiones de medidas contra el país.

Los más de 400 activistas de 40 países diferentes han coincidido en su relato sobre las torturas y la violencia que sufrieron por parte de Israel tras ser detenidos. Los miembros de la Flotilla han regresado este sábado a sus casas con moratones, marcas de balazos, costillas rotas y vértebras fracturadas.

"Entrabas por una puerta y un grupo de seis o siete personas te golpeaban sin piedad hasta que salías por el otro lado", ha recordado el activista de la Flotilla Yiannis Atmatzidis desde el aeropuerto de Atenas.

Además, la organización ha denunciado al menos 15 casos de agresiones sexuales, incluida una violación anal y la penetración forzosa con una pistola. "Yo fui víctima de violencia sexual y tocamientos. A mí me golpearon, me abofetearon, me tocaron, me dieron rodillazos en las costillas y me tiraron del pelo", ha contado Meriem Hadial, mientras que Cerisa Van Kesteren, de 24 años, ha señalado que las "registraron desnudas varias veces".

Más de 50 participantes, entre ellos cuatro españoles, han tenido que ser hospitalizados en Turquía debido a la gravedad de las agresiones sufridas por el Ejército de Israel. El activista Gonçalo Reis ha destacado al respecto que "a un hombre le rompieron la rodilla y después lo obligaron a estar siempre de rodillas".

El trato denigrante a los activistas incluía disparos con balas de goma, privación del sueño, descargas eléctricas y violencia extrema. "Diez personas nos apuntaban con pistolas a la cara como si fuéramos a ser ejecutados", ha señalado un miembro de la Flotilla a su llegada al aeropuerto de Ámsterdam.

Por su parte, Israel niega las acusaciones mientras aumentan las peticiones de medidas contra el país. Estas torturas y malos tratos son solo una muestra de la violencia ejercida durante décadas contra los palestinos.

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