Abelardo de la Espriella, el abogado millonario ultra que quiere llevar a Colombia sus 'milagros'

Inspirado en figuras como Bukele o Milei, Abelardo de la Espriella se jacta de haber sido felicitado por Trump o Meloni. Algunas de sus 'medidas milagro' chocan directamente con su postura sobre algunas cuestiones.

Iván Cepeda prefiere esperar, pero él celebra. El candidato presidencial de izquierda, que se presentaba en esta segunda vuelta de las elecciones de Colombia, reconoce los datos, aunque insiste en que el preconteo no es oficial y recuerda la impugnación de más de 30.000 mesas electorales. Sin embargo, Abelardo de la Espriella ya se ve presidente. El candidato del movimiento Defensores de la Patria ha recibido las felicitaciones del presidente y el secretario de Estado de Estados Unidos, Donald Trump y Antonio Rubio, y de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. La ultraderecha gana un aliado en Latinoamérica.

A poco de cumplir los 48 años, De la Espriella se hace llamar 'Tigre' y será el sucesor durante los próximos cuatro años de quien ha sido su némesis, Gustavo Petro. Sin ninguna experiencia de Gobierno, gobernará un país de casi 54 millones de personas inspirado en otros líderes ultras de la región, como Nayib Bukele (El Salvador) o Javier Milei (Argentina), pero también

Nacido en 1978 en Bogotá, Abelardo Gabriel de la Espriella y Otero se doctoró honoris causa en Derecho por la Universidad Autónoma del Caribe, en Barranquilla, y su trayectoria profesional no ha estado exenta de polémica. De hecho, como abogado —y fundador de su propio bufete de derecho penal, De la Espriella Lawyers Enterprise—, defendió a figuras como David Murcia Guzmán, cerebro de la mayor estafa piramidal de Colombia, y a Álex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro.

En su historial está también la participación hace 20 años en los diálogos de paz entre el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por medio de la Fundación Iniciativas por la Paz (Fipaz), por lo cual Cepeda lo acusó en la recta final de la campaña de supuestos vínculos con paramilitares y, mediante su bufete de abogados, del presunto "robo" de recursos destinados a la salud.

El éxito en los tribunales con su firma De la Espriella Lawyers, que lo convirtió en millonario, lo llevó a crear la marca De la Espriella Style, que define como "un espacio para celebrar la 'dolce vita', el buen gusto y las cosas que se hacen con pasión". Eso incluye marcas propias como el ron Defensor, el vino Fratellone y la línea de ropa masculina Siempre Avanti, que vende camisas, corbatas y pañuelos de seda. Su campaña también comercializa chaquetas, gorras, gafas de sol y relojes de Defensores de la Patria.

De la Espriella también tiene nacionalidad italiana y estadounidense

Abelardo Gabriel de la Espriella Otero se identifica más con la costa caribe y con la música vallenata, por el origen de su familia, con raíces en Montería, capital del departamento de Córdoba. En un colegio de Montería estudio el bachillerato y luego se graduó como abogado en Bogotá, en la Universidad Sergio Arboleda, fundada por el líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, asesinado en 1995 y uno de sus referentes políticos.

De la Espriella también tiene ciudadanía italiana y estadounidense, lo que dio pie a una discusión entre juristas sobre si ese hecho supone un impedimento para ser presidente de Colombia. En su forma de vestir y sus gustos gastronómicos intenta ser lo más italiano posible, e incluso ha grabado dos discos con voz de tenor: 'De mi alma italiana' y 'Navegante'.

Está casado desde 2008 con la administradora de negocios Ana Lucía Pineda, con quien tiene cuatro hijos pequeños: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca. Su compañero de fórmula y vicepresidente electo es el economista José Manuel Restrepo, que con su prestigio académico le dio un toque de aplomo a su campaña.

De sus ideales a los 13 milagros para Colombia

En su programa de Gobierno, De la Espriella incluye 13 milagros que quiere llevar a Colombia, entre los que llama la atención una propuesta para "generar una política de bienestar animal integral" que no se limite a "evitar el daño" a los animales. Es curioso, porque él mismo reconoció, después de que se conociera un caso en el que 50 gatos habían sido quemados vivos en la ciudad de Santa Marta, que cuando era pequeño era un "niño travieso" al que le divertía quemar gatos con pólvora.

El pasado mes de abril, el abogado hizo pública su postura respecto a la adopción en parejas homosexuales en Colombia, dejando claro que no está de acuerdo con ello. Y es que aunque la Corte Constitucional adoptó una medida hace más de una década que permite este tipo de adopciones, aseguró que si de él dependiera no se habría aprobado. "Mientras la Corte lo determine, lo voy a respetar", dijo en una entrevista en 'Semana'.

Si bien De la Espriella incluye entre sus medidas una propuesta para "proteger" a las mujeres, a las que considera que actualmente "la patria deja solas", lo hace con una perspectiva paternalista y con un bagaje bastante misógino. Es habitual escucharlo hablar de sus "cojones", e incluso llegó a asegurar que había ganado votos entre mujeres gracias a una fotografía suya en la que se veía muy marcado su miembro. A raíz de esto, la jueza Xinia Navarro aseguró que su mensaje proyectaba una idea "según la cual las mujeres adoptarían decisiones políticas motivadas por la atracción física a un candidato" y lo obligó a "reconocer expresamente la importancia de la participación de las mujeres en el proceso democrático y electoral, reconociendo que los criterios para sufragar de estas obedecen a su inteligencia, discernimiento y opinión".

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