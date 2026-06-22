Cepeda avanza la impugnación de 33.000 mesas tras las elecciones en Colombia: "El preconteo es un dato que aún no es oficial"

El contexto Con el 99,99% de las mesas informadas, el preconteo otorga la victoria a De la Espriella con el 49,66% de los votos frente al 48,70% logrado por Cepeda.

Abelardo de la Espriella ha ganado las elecciones en Colombia, superando a Iván Cepeda con el 49,66% de los votos frente al 48,70% de Cepeda, según el preconteo del 99,99% de las mesas. Sin embargo, Cepeda ha pedido esperar al escrutinio definitivo, ya que considera el preconteo como un dato "no oficial" y ha anunciado la impugnación de 33.000 mesas. El presidente Gustavo Petro también ha expresado dudas sobre los resultados y ha denunciado posibles vulneraciones en el software electoral. Petro ha solicitado un escrutinio completo y una auditoría al sistema electoral para asegurar la transparencia del proceso.

Abelardo de la Espriella ha vencido en las elecciones de Colombia que se han celebrado este domingo a Iván Cepeda. Ahora bien, el candidato izquierdista ha pedido esperar al escrutinio definitivo ya que el preconteo es un dato "no oficial" y ha avanzado la impugnación de hasta 33.000 mesas en todo el país.

Dicho dato, con el 99,99% de las mesas informadas, otorga la victoria a De la Espriella con el 49,66% de los votos frente al 48,70% logrado por Cepeda

"El preconteo que se ha realizado en la noche de hoy lo reconocemos como un dato que es aún no oficial ni vinculante", ha manifestado Cepeda en rueda de prensa ante sus adeptos, agregando que si bien reconoce "su primer resultado", no reconocerá el "resultado oficial del escrutinio" hasta que "se produzca el resultado final" del mismo y se hayan realizado las "verificaciones correspondientes".

A renglón seguido, Cepeda ha anunciado que su "grupo de testigos, decenas de miles, abogadas y abogados están procediendo a impugnar 33.000 mesas en todo el país" que habrán de ser "una por una objeto del escrutinio".

Quien tampoco confirma los resultados es el actual presidente, Gustavo Petro. El actual inquilino de la Casa de Nariño ha sostenido que "no se puede proclamar ninguno presidente" porque, según ha precisado en un mensaje en redes sociales, "es el escrutinio el que determina quién es el presidente".

"Tranquilidad entre la ciudadanía por favor. La realidad nos da un país partido por la mitad e injerencia extranjera quitándonos la libertad", ha remarcado Petro. Posteriormente, también en redes sociales, Petro ha dicho tener "evidencia" de "un cambio de direcciones IP de varios servidores de la Registraduría Nacional". Ello significa, según ha señalado, "que se vulneró el software y otros escribieron datos de mesas y puestos de votación".

"Pasaré a los jueces con exactitud los servidores cambiados para que haga la auditoría experta al software electoral que no se ha realizado para hacerlo en el proceso mismo de escrutinio", ha avanzado añadiendo la solicitud de "un escrutinio de todas las mesas y conteo de nuevo de todos los votos con estudio de vulneraciones del software electoral y las mesas que sufrieron afectaciones".

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