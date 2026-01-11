Gaza, igual o peor tras el plan de Trump en este nuevo 2026: "La matanza sigue pero con menos ruido"

¿Qué está pasando? A pesar de la esperanza de octubre, el día a día en la Franja apenas es diferente. "El único cambio es que se habla mucho menos de esto", ha contado Kayed.

La situación en Gaza sigue siendo crítica, con un panorama que no ha mejorado desde la implementación del llamado "plan de Trump" para la paz en Palestina. Kayed, refugiado en España, describe un escenario donde los ataques israelíes continúan y las esperanzas de paz se han desvanecido. Las ONG, como Médicos sin Fronteras, han sido expulsadas, dejando a la población sin apoyo esencial. La desnutrición y la hambruna son una constante, con precios exorbitantes para alimentos básicos. Kayed advierte que no se debe caer en la ilusión de que las cosas están mejorando, ya que la realidad es desoladora.

Todo sigue igual en Gaza. Todo sigue igual o peor en Gaza. Así es la realidad en la Franja. Así es el día a día en el enclave. En uno en el que la llegada de 2026 quizá les haya regalado algo de sol, pero no la paz. Pero no la calma. Pero no la seguridad de ver un nuevo amanecer. Porque los ataques de Israel siguen. Porque el genocidio persiste. Porque el plan de Trump, el plan de paz para Palestina, parece haber sido o estar siendo simple maquillaje.

Así lo cuenta Kayed, quien afirma que todo sigue igual o peor que hace un año: "El único cambio es que se habla mucho menos de Gaza. La matanza sigue, pero con menos ruido".

Y es que así es todo desde octubre. Desde que pareciese que por fin la luz iba a salir en Gaza con lo que Kayed llama "el plan de Trump". En ese momento, él ya lleva seis meses refugiado en España. Sus ideas, eso sí, siguen siendo más que claras.

"Se creen que somos menores de edad. O que tenemos un problema mental para gobernarnos", ha insistido Kayed sobre esa idea que tiene Trump de construir su nuevo Gobierno en la Franja.

El resumen, para él, es claro. Considera que "quieren conseguir lo que no han conseguido con la guerra" en un momento en el que además en Gaza se les echa encima el invierno. En uno en el que Israel ha decidido echar de allí a Médicos sin Fronteras y a otras 36 ONG.

"Cualquier ONG que vean que es útil la echan", expresa un Kayed que para 2026 pide una cosa: "No caigan en la trampa de que todo va bien".

Cada vez menos esperanza

Porque no va bien. Porque lleva sin ir bien desde hace años. Desde hace muchos años. Porque toda opción a la esperanza ha sido total y absolutamente borrada. Disipada. Bombardeada por las fuerzas de Netanyahu. Unas que el 19 de marzo, dos meses después del celebrado alto el fuego de comienzos de 2025, realizó uno de sus ataques más mortíferos.

"Han compensado los muertos que tenían ya planificados", cuenta Kayed. Cuenda sobre la desilusión de las conversaciones de paz en un año en el que además de las bombas y de los disparos han sufrido la hambruna.

Han llegado a, como afirma, "comer comida de animales". Han sido víctimas de la desnutrición. Han visto cómo un cuarto de azúcar costaba "140 euros". Han tenido que jugarse la vida en las colas del hambre, en unas marabuntas humanitarias que Israel llegó a convertir en campos de tiro.

