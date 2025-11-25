Vuelve el frío y se activan los avisos en 10 comunidades por nieve, lluvia, viento y oleaje

Los detalles Las temperaturas van a continuar descendiendo durante estos días. Cada vez son más las capitales que se suman a las heladas y las que no llegan por la tarde a los 10 grados.

Nevadas, fuertes vientos, lluvia y oleaje, activarán los avisos en 10 comunidades autónomas. Los más altos son los que se encuentran en Tarragona por viento, y es que las rachas ya han superado lo 100 kilómetros por hora.

En cuanto a los avisos por nevadas, se mantendrán en zonas del Pirineo y en la cordillera Cantábrica. Asimismo, habrá lluvias intensas con acumulaciones de más de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas en la vertiente cantábrica de Navarra y litoral de Gipuzkoa.

Se recogerán más de 15 litros por metro cuadrado en una hora en la costa vasca y en el litoral cántabro.

En estos días, el temporal que está en el norte se va a desplazar al Mediterráneo. Las olas en zonas de la Costa Brava pueden alcanzar los ocho metros, y en Baleares los 12. Por otro lado, el viento será muy fuerte, sobre todo, en Valencia, Cataluña y Baleares.

En cuanto a las temperaturas, van a continuar bajando, por lo que regresa el frío. Cada vez son más las capitales que se suman a las heladas y las que por la tarde no llegan a los 10 grados.

