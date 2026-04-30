El tiempo para el puente de mayo: temperaturas en aumento en casi toda España con avisos por lluvias en varios puntos

Los detalles Para mañana se espera una estabilización en la mayor parte de la Península. No obstante, habrá cielos muy nubosos a primeras horas, que en el norte pueden todavía dejar algún chubasco tormentoso.

Este jueves, las lluvias y tormentas afectarán a Almería, Granada, Jaén, Albacete y el noroeste de Murcia, mientras que las temperaturas máximas subirán en la mayoría de las regiones, excepto en el Cantábrico y el entorno pirenaico. Aunque se prevé una tendencia a la estabilización en gran parte de la Península, persistirán cielos muy nubosos y chubascos ocasionales en el norte. A lo largo del día, los cielos se despejarán de sur a norte, aunque seguirán nubosos en los sistemas montañosos del norte. Las temperaturas mínimas descenderán en la mitad oeste peninsular, y habrá viento flojo predominando las componentes oeste y sur. En Canarias, predominará la componente norte con régimen de brisas.

Las lluvias y las tormentas pondrán este jueves en aviso a Almería, Granada y Jaén; Albacete; y noroeste de Murcia. Esto tendrá lugar en una jornada en el que las máximas estarán en aumento excepto en el Cantábrico y en el entorno pirenaico.

En líneas generales, se prevé que mañana haya una tendencia a la estabilización en la mayor parte de la Península. No obstante, se esperan cielos muy nubosos a primeras horas, que en el norte pueden todavía dejar algún chubasco tormentoso muy ocasional continuación del día anterior.

A lo largo del día se irán abriendo claros de sur a norte y los cielos quedarán poco nubosos o con nubes altas. Eso sí, seguirán nubosos en los sistemas montañosos del norte. Además, las nubes de evolución podrán dejar chubascos y tormentas en las sierras del este peninsular que podrán ser puntualmente fuertes, especialmente en el sureste.

Habrá bancos de niebla matinales en entornos de montaña de la vertiente atlántica, interior de Galicia y puntos del sureste peninsular. En Baleares podrá persistir la calima. En lo que respecta a las temperaturas, especifica que las mínimas descenderán en la mitad oeste peninsular y registrarán aumentos en el tercio oriental y pocos cambios en el resto, Baleares y Canarias.

Por lo demás, el pronóstico recoge que soplará viento flojo en general en la Península y Baleares y que predominará las componentes oeste y sur, con viento moderado del nordeste en los litorales de Cataluña y de poniente en el Estrecho y golfo de Cádiz. Asimismo, habrá viento flojo en Canarias, donde predominará la componente norte y el régimen de brisas.

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