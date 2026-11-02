La sequía deja sin agua a Vigo: el embalse que abastece a la ciudad está al 40% de su capacidad y apenas tienen agua para un mes

Los detalles La media de octubre en Vigo se sitúa en los 200 litros, pero el mes pasado solo se recogieron 30, y eso que octubre es el tercer mes más lluvioso del año.

La sequía en Galicia, especialmente en Vigo, es preocupante debido a la escasez de agua. El embalse de Eiras, que abastece a la ciudad, está al 40% de su capacidad, garantizando suministro solo para 28 días. El alcalde, Abel Caballero, ha advertido que después de ese periodo, el agua podría no estar en buenas condiciones. La falta de lluvia en octubre, un mes tradicionalmente lluvioso, ha agravado la situación. Se ha solicitado a las empresas que limiten su uso de agua a lo esencial. Los residentes temen cortes de agua y están intentando usar el recurso de manera controlada.

Las lluvias no llegan donde más se necesitan. La paradoja de la sequía este año está en Galicia, donde preocupa la ciudad de Vigo porque apenas tienen agua para un mes y, al menos a corto plazo, no se esperan precipitaciones.

La sequía está haciendo retroceder el embalse de Eiras, en Pontevedra. Este es el que abastece a la ciudad de Vigo y tiene tan poca agua que el suministro solo está garantizado para apenas un mes. "Estamos en una situación límite, ahora mismo tenemos agua para 28 días. Después tendremos dos meses pero sin garantía de buenas condiciones", ha señalado el alcalde de la ciudad, Abel Caballero.

Está al 40% de su capacidad. El agua que falta en el embalse es también la que puede faltar en los hogares o en los negocios. Ante esto, la preocupación es evidente entre los vecinos. "Puede haber cortes de agua", ha dicho una residente en la ciudad. Otro ha trasladado que intentan "un uso controlado del agua".

Además, se ha pedido a las empresas que adapten su uso del agua a lo imprescindible. "Damos agua a unos 550.000 habitantes. Llevamos 15 años pidiendo una nueva presa", ha reclamado Caballeros.

En el sur de Galicia está siendo un otoño sin paraguas. La media de octubre en Vigo se sitúa en los 200 litros, pero el mes pasado solo se recogieron 30, y eso que octubre es el tercer mes más lluvioso del año. En esta región, donde la lluvia parecía siempre estar garantizada, ahora miran al cielo con más esperanza que nunca.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido