El río Duero sigue en nivel máximo de alarma en cinco municipios de Castilla y León y con avisos en 20 tramos de la cuenca

Imagen de la crecida del río Duero a su paso por San Esteban de Gormaz (Soria)

Los detalles El río Duero continúa en nivel rojo en cinco municipios de Soria, Burgos y Valladolid, aunque con tendencia a estabilizarse, mientras otros tramos de la cuenca permanecen en alerta naranja y con distintos avisos por crecidas.

El río Duero se mantiene en nivel máximo de alarma (rojo) en cinco municipios de Soria, Burgos y Valladolid, aunque con tendencia a estabilizar su caudal. Además, hay cinco tramos en alerta naranja y otros quince con distintos avisos en la cuenca, especialmente en los ríos Riaza y Guareña.

Según datos de las 9.00 horas de este miércoles de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), recogidos por EFE, el Duero está en rojo en Soria a la salida del embalse de Cuerda del Pozo y en Navapalos; en Burgos en Aranda de Duero; y en Valladolid en Quintanilla de Onésimo y Herrera de Duero.

El nivel naranja afecta también a Gormaz, Vadocondes, San Miguel del Pino, Toro y Zamora. En rojo figuran además el Guareña en Toro y el Riaza a la salida del embalse de Linares y en Linares del Arroyo (Segovia). También está en naranja el río Arlanza en Quintana del Puente (Palencia).

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.