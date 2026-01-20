El consejero de Emergencias Antonio Sanz, en Más Vale Tarde: "No existe posibilidad de víctimas en estos momentos en el Iryo"

Hasta ahora, la cifra de fallecidos es de 42 personas. El consejero confía en que, "como peor resultado", las víctimas mortales coincidan con el número de denuncias por desaparición: 43.

Las autoridades confían en que no aparezca ningún cuerpo más entre los restos del tren Iryo que descarriló el pasado domingo en Adamuz. Así lo ha confirmado el consejero de Sanidad y Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, que, pese a que pide prudencia, ha declarado que "prácticamente se descarta que pueda haber nuevas víctimas en el Iryo".

Los técnicos han llegado a esas estimaciones después de elevar el tren accidentado y desplazarlo para abrir camino hacia el Alvia, el tren con el que se chocó en Adamuz tras su descarrilamiento.

"Tras pasar por perros especializados de la Guardia Civil para detección de personas y ser negativo el resultado, los técnicos nos trasladan que en estos momentos prácticamente se descarta que pueda haber nuevas víctimas en el Iryo", ha expresado en Más Vale Tarde.

El consejero ha indicado que esos restos se están desplazando con una góndola y que se trata de una operación que solo es posible cuando no hay víctimas. "Lo que los técnicos nos han avalado es que no existe posibilidad de víctimas en estos momentos en el Iryo. Esperemos que sea así", ha insistido.

En lo que respecta al Alvia, donde se han producido la mayoría de muertes, Sanz plantea que pueda aparecer alguna víctima más. No obstante, ha confiado en que "como peor resultado, haya una coincidencia entre los fallecidos y el número de denuncias de personas desaparecidas". Hasta ahora se han confirmado 42 muertes y hay 43 denuncias por desaparición.

