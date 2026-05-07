Las lluvias y fuertes tormentas ponen en aviso a toda España, salvo Extremadura y Canarias

Los detalles Las tormentas serán de especial intensidad en la Comunidad Valenciana, donde hay activado un aviso de nivel naranja por precipitaciones que dejarán hasta 40 litros en una hora.

Las lluvias y tormentas han activado avisos en toda España, excepto Canarias y Extremadura. La mayoría de los avisos estarán activos entre las 12:00 y las 22:00 horas, aunque en Andalucía, Baleares y Comunidad Valenciana ya están vigentes desde temprano. En la Comunidad Valenciana, se ha emitido un aviso naranja por lluvias intensas, especialmente en los litorales de Alicante y Valencia, mientras que Castellón tiene aviso amarillo. Baleares, Murcia, Cataluña, Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid y varias regiones del norte peninsular mantienen avisos amarillos por lluvias y tormentas. Se espera una vaguada de aire frío y una borrasca para el fin de semana. Abril de 2026 ha sido el más cálido de los últimos 30 años, superando el récord de 2023.

Las lluvias y fuertes tormentas han activado los avisos en toda España, salvo Canarias y Extremadura. La mayoría de los avisos permanecerán activos entre las 12:00 y las 22:00 horas peninsulares, salvo en Andalucía, Islas Baleares y Comunidad Valenciana, donde las alertas ya se encuentran activadas desde primeras horas del día.

Las tomerentas serán de especial intensidad en la Comunidad Valenciana, donde hay nivel naranja por precipitaciones que dejarán hasta 40 litros en una hora. En concreto, tiene aviso naranja (peligro importante) en los litorales de las provincias de Alicante y Valencia por lluvias intensas. En Castellón, el aviso es amarillo (peligro bajo) por precipitaciones de hasta 20 litros en una hora.

Además, las tres provincias valencianas mantienen el aviso amarillo (peligro bajo) por tormentas, que podrían ir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento.

En el este peninsular, las Baleares permanecen en alerta amarilla por lluvias que podrían acumular hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.Por su parte, Murcia también está en nivel amarillo ante la previsión de fuertes tormentas y precipitaciones acumuladas de entre 20 y 25 litros en una hora.

En Cataluña, todas las provincias salvo Tarragona mantienen el aviso amarillo por lluvias de hasta 20 litros en una hora y por tormentas que podrían ir acompañadas de granizo.

Aragón continúa en alerta amarilla en las provincias de Teruel y Zaragoza, donde se esperan precipitaciones de hasta 15 litros en una hora acompañadas de tormentas. Las provincias más orientales de Andalucía, Almería, Granada y Jaén, han activado el aviso por tormentas y por lluvias que dejarán 15 litros en una hora.

Toda Castilla-La Mancha está en aviso amarillo por tormentas o por intensas lluvias que acumularán entre 15 y 25 litros en una hora, mientras que en la Comunidad de Madrid el nivel amarillo es solo por tormentas acompañadas de rachas muy fuertes y localmente con granizo.

En la mitad norte peninsular, Cantabria, Asturias, La Rioja, País Vasco, Navarra, la provincia de Lugo (Galicia), así como las provincias de Burgos, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid, en Castilla y León, mantienen el aviso amarillo por lluvias de hasta 15 litros en una hora o por fuertes tormentas acompañadas de granizo y rachas intensas de viento.

Con la alerta naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con la amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.

También estamos pendientes de una vaguada de aire frío y una borrasca que acabará entrando a partir del fin de semana. Las temperaturas en zonas del Mediterráneo bajarán incluso un grado, pero comenzarán a recuperarse con el viento de sur más cálido.

En cuanto al mes de abril que acabamos de despedir, se ha convertido en el más cálido de los últimos 30 años. Hasta ahora, el abril más caluroso había sido el del año 2023, un récord que ha sido superado en 2026.

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