Ahora

ola de calor

Limpiar los filtros para no respirar polvo y ponerlo a entre 24 y 26 grados: así hay que mantener el aire acondicionado para no enfermar

Los detalles Los neumólogos advierten que "los filtros acumulan mucha suciedad" y "cuando los ponemos en marcha ese polvo sale disparado y lo inhalamos", lo que puede agravar el estado de quienes tiene enfermedades respiratorias.

Limpiar los filtros para no respirar polvo y ponerlo a entre 24 y 26 grados: así hay que mantener el aire acondicionado para no enfermar

Pasar constantemente del calor abrasador de la calle al frío del aire acondicionado es sinónimo de catarro asegurado. Por eso, los expertos aconsejan no poner el aire al máximo: hay que mantenerlo entre 24 y 26 grados. Y otra recomendación: es importante limpiar los filtros para que no respiremos el polvo acumulado.

Lo normal es que sea un técnico quien recomiende limpiar los filtros del aire acondicionado. "Se limpian con agua, un cepillo, le damos fuerte, lo dejamos limpito y un antibacterias y un eliminador de olores", ha explicado a laSexta Jesús Folch, experto en climatización de Voltgen. Pero esto también lo recomiendan los neumólogos.

"Los filtros acumulan con el tiempo mucha suciedad. Cuando lo ponemos en marcha ese polvo sale disparado al ambiente y lo inhalamos", ha explicado María Concepción Prado, jefa de sección del servicio de Neumología del Hospital Universitario La Paz. Y agravará el estado de quienes tengan enfermedades respiratorias.

Si lo ponemos muy frío generaremos grandes contrastes al salir del trabajo o al entrar en el coche. "Esa diferencia de temperaturas puede producir una alteración del sistema mucociliar que favorece las infecciones", ha señalado Prado. De esta forma, sufrirán nuestras mucosas y nuestra musculatura. "El frío nos encoge, con lo cual podemos tener dolores musculares o dolores de cabeza", ha agregado la neumóloga.

También dolor y picor de cabeza. "Las personas que tienen patologías como un eczema o una psoriasis pueden ver exacerbados síntomas como el picor o la hipersensibilidad", ha detallado María del Carmen Soto, cirujana capilar en Hospital Capilar. Por ello, lo recomendable es poner el aire acondicionado a entre 24 y 26 grados. Y cuando el mando no esté en nuestras mano, como en el trabajo, huir o abrigarnos.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. La UDEF apuntala su tesis sobre Zapatero: le señala como "líder de una organización criminal" que usaba "sus contactos" para "ejercer influencias ilícitas"
  2. Sánchez, tras la sentencia de Ábalos y Koldo: "Jamás conocí ni hubiera tolerado cualquiera de estas prácticas"
  3. Begoña Gómez entrega su pasaporte al juez Peinado
  4. El calor no da tregua: 14 comunidades autónomas seguirán en aviso por altas temperaturas
  5. Mouliaá niega que quisiera huir de la Justicia y asegura ser víctima de "una persecución" por sus acusaciones sobre Errejón
  6. La última joya de los Tartesios está en Badajoz: un carro de bronce que desvela que comerciaban con Mesopotamia y Egipto