Las máximas superan los 30 ºC en gran parte del país y solo Asturias y Cantabria anotarán una temperatura por debajo. El calor más intenso recaerá sobre el valle del Guadiana y el del Guadalquivir, donde se prevé que el viernes lleguen a los 38 ºC.

Si bien las tardes serán puramente veraniegas, las mañanas en algunos puntos del país estarán próximas a los 0 ºC. En Xinzo de Limia (Galicia) pasarán de una mínima de 0 ºC a una máxima de 25 ºC. En Vitoria la temperatura oscilará entre una mínima de 7 ºC y una máxima de 30 ºC. En Sanabria, de 3 ºC a 26 ºC. En Badajoz, de 14 ºC a 34 ºC.

En Madrid las temperaturas serán elevadas pero no habrá noches tropicales, ya que toda la semana las temperaturas estarán por debajo de los 20 ºC. Si bien son los días de Los Santos de los Hielos, no habrá heladas. Son los santos comprendidos entre el 8 y 14 de mayo, aún en este periodo hay cierta probabilidad de helada; más adelante, es muy improbable. Por eso aún a estos últimos días se les denomina así. Cuando el calor llega cuando no toca, el frío también puede hacerlo posteriormente y fastidiar las cosechas. No se prevé a corto plazo (lo fiable) ni las noches tropicales ni con heladas.

En Canarias las temperaturas dan un respiro al archipiélago y bajan tras días rondando los 36 ºC. Lloverá sobre Gran Canaria con una pequeña DANA sobre el archipiélago, aunque sin grandes consecuencias.

Por su parte, si bien el sol será generalizado en toda la Península, en el Cantábrico las nieblas y brumas reducirán la visibilidad. En Oviedo a 100 m, en Santiago a 200 m o en San Sebastián a 500 m. Las temperaturas bajarán, ni Oviedo ni Donostia superarán 19 ºC.

Además, se avecina una nueva masa de aire frío aproximándose por el oeste. Despertará las tormentas desde esta tarde y, sobre todo, para el sábado. Tarde de sábado especialmente tormentosa en Castilla y León, Madrid, La Rioja y Aragón; también en la montaña de Galicia, Asturias, Cantabria, CLM y Andalucía.