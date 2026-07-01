Las temperaturas diarias de la superficie del mar a nivel mundial baten récords para la época del año, según Copernicus

Los detalles En concreto, CS3 midió 20,86ºC el pasado 21 de junio, ligeramente por encima de los 20,83ºC observados en 2023 y 2024. Por su parte, el CMEMS registró 21ºC el mismo día, superando en 0,1ºC los récords anteriores de 2023 y 2024.

Las temperaturas globales de la superficie del mar han alcanzado niveles récord para esta época del año, según el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) y el de Vigilancia Marina (CMEMS). El C3S registró 20,86ºC el 21 de junio, superando los récords de años anteriores, mientras que el CMEMS midió 21ºC. Estas temperaturas están relacionadas con el inicio de El Niño y los récords en el Pacífico norte. El fenómeno podría tener repercusiones significativas, como tormentas más intensas y un aumento del nivel del mar. Carlo Buontempo del C3S advierte que podríamos estar entrando en un "territorio inexplorado".

Las temperaturas globales de la superficie del mar han superado los niveles récord para esta época del año observados en 2023 y 2024, según han confirmado este miércoles tanto el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) como el de Vigilancia Marina (CMEMS).

En concreto, CS3 midió 20,86ºC el pasado 21 de junio, ligeramente por encima de los 20,83ºC observados en 2023 y 2024. Por su parte, el CMEMS registró 21ºC el mismo día, superando en 0,1ºC los récords anteriores de 2023 y 2024.

Si bien Copernicus ha admitido que es "significativo" que las temperaturas alcancen niveles récord para esta época del año, sotiene que "concuerda" con el inicio de El Niño y con los récords de temperatura de la superficie del mar observados en el Pacífico norte en los meses anteriores. "Queda por ver si este exceso es temporal o indicativo de las condiciones de los próximos meses", ha resumido el organismo.

Aún así, ha puntualizado que la última vez que la temperatura superficial del mar global alcanzó por última vez niveles récord para esta fecha en junio de 2024, las condiciones de El Niño-Oscilación del Sur estaban volviendo a la neutralidad tras el episodio de El Niño que comenzó en la primavera de 2023. En este sentido, advierte que de "repercusiones de gran alcance" por un océano más cálido.

"Las temperaturas oceánicas más elevadas mantienen la atmósfera cálida durante más tiempo, aportan energía adicional a las tormentas y aumentan la evaporación, lo que incrementa el riesgo de precipitaciones extremas e inundaciones. El calentamiento de los océanos también contribuye al aumento del nivel del mar y al deshielo, y ejerce presión sobre los ecosistemas marinos", ha recalcado.

A su vez, ha incidido en que el hecho de que la superficie del mar registre temperaturas más elevadas también se asocia con olas de calor marinas más frecuentes e intensas; periodos de temperaturas oceánicas inusualmente altas que alteran los ecosistemas y la pesca, afectan a las economías costeras y pueden intensificar los episodios de calor extremo en las zonas terrestres cercanas.

Por esta parte, ha añadido un episodio de El Niño constituye una fuente de calor para la atmósfera, lo que aumenta la temperatura global y altera los patrones meteorológicos en todo el planeta.

Carlo Buontempo, director del Servicio de Cambio Climático de Copernicus en el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (CEPMPM), ha señalado que las condiciones actuales podrían indicar el inicio de una "nueva fase" hacia "un territorio inexplorado".

"Con las temperaturas oceánicas en estos niveles y El Niño en el horizonte, es probable que veamos cómo se baten más récords de temperatura en los próximos meses. El hecho de que los datos de Vigilancia Marina de Copernicus lleguen a la misma conclusión mediante métodos independientes pone de manifiesto la solidez de la ciencia europea, y por qué unos datos abiertos y fiables son ahora más importantes que nunca", ha afirmado.

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