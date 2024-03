Para muchos, la Semana Santa ya está en marcha. Los calendarios escolares prevén vacaciones en prácticamente todos los colegios y escuelas de España durante toda la semana, razón por la cual muchas familias han aprovechado para cogerse unos días y disfrutar de unas vacaciones semilargas. Para otros, la Semana Santa arranca con el Jueves Santo, el primero día 'santo' de esta semana que, no obstante, no es festivo nacional, sino que sólo es festivo en algunas regiones. En cualquier caso, a lo largo de esta semana se prevén millones de desplazamientos entre diferentes puntos de España.

Algunos aprovechan estos días de descanso en Semana Santa para visitar a la familia en el pueblo, pero no son pocos los que acaban dirigiéndose a los puntos clave donde las procesiones son el pan de cada día durante estas jornadas santas. Para estos especialmente, es importante tener en cuenta la previsión meteorológica, porque no es lo mismo acudir a una procesión en la que chispea, que hacerlo bajo el esplendor de un cielo despejado y, desde luego, que hacerlo bajo una tromba de agua. Aunque la primavera arrancó con tiempo primaveral, no ha tardado en darse la vuelta y regresar las temperaturas invernales de cara a estos días.

Así pues, aquí puedes consultar la previsión meteorológica de algunos de los destinos más importantes de la Semana Santa en España, todos ellos de Interés Turístico Nacional o Internacional por sus peculiares, especiales o multitudinarias procesiones de Semana Santa. En el buscador puedes comprobar las temperaturas máximas y mínimas día a día, desde el Jueves Santo hasta el Lunes de Pascua, así como la probabilidad de lluvia de cada jornada. Eso sí, ya os adelantamos que las probabilidades de lluvia a lo largo de la Semana Santa son altas en prácticamente toda España, con alertas por nieve, viento y oleaje en diferentes puntos del país.

Dado que este tipo de vacaciones implican siempre movimientos, hay que tener también cierta precaución en las carreteras. Los días previos a la Semana Santa las nieves y bajas temperaturas han obligado a cortar algunas vías o a suspender el tráfico en algunas zonas. Otro aspecto a tener en cuenta antes de coger el coche es saber en qué momento es mejor viajar, tratando de evitar las carreteras con más afluencia o, como mínimo, las horas puntas de tráfico.

Un problema de estos días, añadido, es la subida del precio de la gasolina. Eso sí, en función del día de repostaje se puede ahorrar más o menos, por lo que en laSexta.com también puedes consultar qué día y en qué zonas sale más barato echar gasolina durante la Semana Santa de 2024.