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Continúa el calor extremo pero por poco tiempo: el martes ya llegan los cambios en el norte

Los detalles Las temperaturas se mantendrán en valores elevados para la época en la mayor parte de España. Así, se superarán los 35 grados en amplias zonas de la mitad sur, el cuadrante nordeste y los archipiélagos, e incluso los 40 grados en el Guadalquivir.

Jornada de intenso calor en Sevilla.
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La segunda semana de septiembre arranca este lunes con temperaturas elevadas para la época en la mayor parte de España, aunque en las máximas se prevén descensos en el bajo Ebro, Cataluña, Menorca y el Cantábrico, en cuyo extremo oriental se esperan bajadas notables.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una situación de estabilidad dominada por las altas presiones, con cielo poco nuboso o despejado en la mayor parte del país. Únicamente en el área cantábrica y el norte de Galicia predominará el cielo nuboso o cubierto, con baja probabilidad de alguna llovizna.

Asimismo, se prevén intervalos de nubosidad baja en otras regiones del norte peninsular, el Estrecho y Alborán, y, por la tarde, de nubes de evolución en regiones del centro, sur y este, principalmente en montaña. En Canarias se esperan intervalos de nubes bajas en la vertiente norte de las islas e intervalos de nubes medias y altas en las islas orientales.

Son probables los bancos de niebla matinales en Galicia y el Cantábrico y las brumas costeras en el Estrecho y Alborán. Se espera que continúe la entrada de calima en Canarias y, en menor medida, en el suroeste peninsular.

Las temperaturas se mantendrán en valores elevados para la época en la mayor parte de España. Así, se superarán los 35 grados en amplias zonas de la mitad sur, el cuadrante nordeste y los archipiélagos, e incluso los 40 grados en el Guadalquivir.

Sin embargo, para las máximas se prevén descensos en el bajo Ebro, Cataluña, Menorca y el Cantábrico, en cuyo extremo oriental se esperan bajadas notables e incluso extraordinarias; subirán en Canarias, Alborán y el interior este peninsular.

Las mínimas bajarán en la mitad norte peninsular y en general variarán poco en el resto. Las noches tropicales, con mínimas por encima de los 20 grados, se darán en amplias zonas de la mitad sur y el nordeste peninsular, y de los 25 grados en los litorales mediterráneos y Canarias.

En Canarias soplará el alisio moderado, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas expuestas. En la península predominará el viento flojo de componente oeste, del norte en el Cantábrico y de levante en el Estrecho y el Mediterráneo.

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