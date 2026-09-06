La peligrosa expansión ultra llega a las calles de Europa, con protestas en Reino Unido, Dinamarca y Noruega en contra de los migrantes

Los detalles La victoria de la extrema derecha en las elecciones de Alta Sajonia pone de manifiesto la situación que viven muchos rincones del continente. Las manifestaciones de este fin de semana han tenido un lema común: el odio al de fuera.

Este fin de semana, manifestantes de ultraderecha se movilizaron en Copenhague, Helsinki y Dover para protestar contra la migración. En Copenhague, el lema fue "¡Dinamarca para los daneses!", y un enfrentamiento con contramanifestantes de ultraizquierda llevó a la intervención policial. En Helsinki, un pequeño partido neofascista finlandés realizó una marcha exigiendo el regreso de los migrantes, mientras que en Dover, Reino Unido, el grupo Plataforma Patriota, liderado por Danny Tommo, bloqueó carreteras con el mismo objetivo. En Alemania, la ultraizquierda protestó en Halle tras el avance electoral de la ultraderecha en Alta Sajonia.

Manifestantes de ultraderecha salieron este fin de semana a las calles de Copenhague para protestar contra la migración al grito de "¡Dinamarca para los daneses!". El caos se originó cuando una contramanifestación de ultraizquierda intentó frenar su avance. Así, se produjo un enfrentamiento entre ambos grupos, hasta que la Policía intervino para separarlos.

Además, otra marcha ultra, liderada por un pequeño partido finlandés de corte neofascista, recorrió las calles de Helsinki. Vestidos de negro, encapuchados y custodiados por la Policía, portaron una gran pancarta que pedía el regreso a sus países de los migrantes que viven en Finlandia.

En Dover, Reino Unido, el grupo de extrema derecha Plataforma Patriota paralizó las carreteras con el mismo pretexto: pedir la expulsión de los migrantes. Su fundador es Danny Tommo, un agitador con antecedentes penales, antiguo guardaespaldas de Tommy Robinson, otro activista de ultraderecha que ha estado cinco veces en la cárcel.

Y en Alemania, mientras la ultraderecha se impone en las elecciones de Alta Sajonia es la ultraizquierda la que ha salido a las calles, protagonizando enfrentamientos con la Policía.

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