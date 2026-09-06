Ahora

El odio, el lema común

La peligrosa expansión ultra llega a las calles de Europa, con protestas en Reino Unido, Dinamarca y Noruega en contra de los migrantes

Los detalles La victoria de la extrema derecha en las elecciones de Alta Sajonia pone de manifiesto la situación que viven muchos rincones del continente. Las manifestaciones de este fin de semana han tenido un lema común: el odio al de fuera.

Manifestación en Dinamarca contra los migrantes
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Manifestantes de ultraderecha salieron este fin de semana a las calles de Copenhague para protestar contra la migración al grito de "¡Dinamarca para los daneses!". El caos se originó cuando una contramanifestación de ultraizquierda intentó frenar su avance. Así, se produjo un enfrentamiento entre ambos grupos, hasta que la Policía intervino para separarlos.

Además, otra marcha ultra, liderada por un pequeño partido finlandés de corte neofascista, recorrió las calles de Helsinki. Vestidos de negro, encapuchados y custodiados por la Policía, portaron una gran pancarta que pedía el regreso a sus países de los migrantes que viven en Finlandia.

En Dover, Reino Unido, el grupo de extrema derecha Plataforma Patriota paralizó las carreteras con el mismo pretexto: pedir la expulsión de los migrantes. Su fundador es Danny Tommo, un agitador con antecedentes penales, antiguo guardaespaldas de Tommy Robinson, otro activista de ultraderecha que ha estado cinco veces en la cárcel.

Y en Alemania, mientras la ultraderecha se impone en las elecciones de Alta Sajonia es la ultraizquierda la que ha salido a las calles, protagonizando enfrentamientos con la Policía.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. La ultraderechista AfD logra una victoria histórica en las elecciones de Alta Sajonia, según los sondeos a pie de urna
  2. El Gobierno, "sorprendido" por la reticencia de Ceuta a ceder el puerto para los migrantes: "No queremos imponer sino consensuar"
  3. Guerra Rusia - Ucrania, en directo | Washington califica de "sustanciales e importantes" las conversaciones con Ucrania tras tres horas de reunión con Zelenski
  4. Exclusiva laSexta Xplica | Grave irregularidad en el ático de Ayuso: ganó 100 metros cuadrados de vivienda en unas obras que no se declararon
  5. Irán intensifica sus ofensivas y ataca a siete embarcaciones de EEUU en respuesta a la destrucción de tres buques de su "red fantasma"
  6. Vomitonas, borracheras y peleas en bares a pleno día: los vecinos de Benidorm se hartan del turismo de borrachera en la ciudad