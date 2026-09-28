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Lluvia en Cataluña

Cataluña envía un ES-Alert ante las fuertes lluvias y pide no acercarse a zonas inundables

Los detalles La Generalitat pide a la ciudadanía extremar las precauciones en la movilidad y en las actividades al aire libre, sobre todo en los momentos de mayor intensidad de lluvias.

Cataluña envía un ES-Alert ante las fuertes lluvias y pide no acercarse a zonas inundables Cataluña envía un ES-Alert ante las fuertes lluvias y pide no acercarse a zonas inundables Agencia EFE
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Una vez más las lluvias nos ponen en alerta. Concretamente, en la noche de este lunes, Protección Civil de la Generalitat de Cataluña ha enviado un mensaje ES-Alert ante las fuertes lluvias previstas para la jornada de este martes.

Aunque la lluvia ya ha llegado, se esperan las mayores precipitaciones para el martes, por lo que Protección Civil pide a los ciudadanos catalanes que guarden prudencia. Sobre todo en las zonas del prelitoral y el litoral catalán. Es decir, desde Tarragona hasta Girona.

Allí se prevé que las precipitaciones sean especialmente intensas de las 08:00 horas de la mañana hasta las 14:00 horas. Con especial fuerza en La Selva, Maresme, Vallès Oriental y Occidental, Barcelonès, Garraf, Alt Penedès, Conca de Barberà, Baix Camp, Alt Camp, Baix Penedès y Tarragonès.

Por todo ello, la Generalitat ha pedido a la ciudadanía extremar las precauciones en la movilidad y en las actividades al aire libre, sobre todo en los momentos de mayor intensidad de lluvias. Es más, recomienda también no acercarse a zonas inundables y, en caso de emergencia, llamar al 112.

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