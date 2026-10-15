La estafa del falso Brad Pitt: piden 14 años de cárcel para los tres presuntos cabecillas de la trama

Los detalles Una mujer de Granada entregó 174.000 euros tras creer que mantenía una relación sentimental con Brad Pitt y que necesitaba dinero para rodar una película en España. Otra víctima, en Vizcaya, perdió 150.000 euros en unos supuestos negocios inmobiliarios.

Una mujer de Granada llegó a entregar 174.000 euros tras creer que mantenía una relación sentimental con Brad Pitt y que necesitaba dinero para rodar una película en España. Otra víctima, en Vizcaya, perdió 150.000 euros en unos supuestos negocios inmobiliarios.

La acusación solicita 14 años y medio de prisión para cada uno de los tres detenidos, señalados como presuntos cabecillas de una red criminal que utilizaba la imagen de Brad Pitt para engañar a sus víctimas mediante falsas relaciones sentimentales y promesas de inversión.

Los estafadores captaban a sus objetivos a través de perfiles de Facebook dirigidos a seguidores del actor. Una vez identificadas las posibles víctimas, contactaban con ellas y se hacían pasar primero por representantes de Pitt y, posteriormente, por el propio intérprete.

Falsas promesas de amor y negocios

Una de las víctimas, residente en Granada, creyó que mantenía una relación sentimental con el actor y llegó a enviarle 174.000 euros para financiar el rodaje de una supuesta película en España. En otro caso, una mujer de Vizcaya transfirió 150.000 euros para participar en unos presuntos negocios inmobiliarios.

Para ganarse la confianza de sus víctimas, los estafadores recurrían a mensajes románticos en los que simulaban expresar los sentimientos del actor. Entre ellos figuraban declaraciones de amor que reforzaban la apariencia de una relación real y facilitaban que las mujeres accedieran a entregar importantes cantidades de dinero.

La investigación de la Guardia Civil

Los hechos se remontan a 2023. La investigación de la Guardia Civil permitió identificar a los presuntos integrantes de la red, mientras que las víctimas han conseguido recuperar parte del dinero estafado.

Ahora, la acusación reclama penas de 14 años y medio de prisión para los tres presuntos responsables principales de la trama.

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