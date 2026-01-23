La borrasca Ingrid deja nieve, frío intenso y lluvias generalizadas en España, con Galicia en alerta roja por olas de hasta nueve metros

Los detalles La comunidad está este viernes en aviso rojo (peligro extraordinario) por oleaje, a la que se suman otras 13 CCAA con avisos de nivel naranja (riesgo importante) y amarillo (peligro bajo).

La borrasca Ingrid ha llegado a la Península Ibérica con un temporal atlántico y una masa de aire polar, provocando precipitaciones generalizadas, fuertes vientos y nevadas en varias regiones. Galicia está en alerta roja por olas de hasta nueve metros, mientras que otras 13 comunidades tienen avisos por temporal marítimo, nevadas y vientos fuertes. Las nevadas afectarán a Galicia, la meseta norte y otras zonas montañosas, con acumulaciones significativas en Sanabria y la Cordillera Cantábrica. Más de 30 carreteras están afectadas, con restricciones para camiones, especialmente en Castilla y León y Galicia. La DGT recomienda evitar desplazamientos debido al temporal. Además, unos 440 camiones están embolsados en Zamora por las condiciones meteorológicas adversas.

La borrasca Ingrid, que ha llegado a la Península con temporal atlántico y una masa de aire polar, dejará este viernes precipitaciones generalizadas, que serán persistentes en Galicia y en el entorno del Estrecho, acompañadas de rachas fuertes de viento y mar, así como nevadas en zonas bajas de Galicia y de la meseta norte, sin que se puedan descartar en zonas de la meseta sur.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Galicia está en alerta roja (peligro extraordinario) por temporal marítimo, ante la previsión de olas de hasta nueve metros, a la que se suman otras 13 comunidades con avisos de nivel naranja (riesgo importante) y amarillo (peligro bajo) por temporal marítimo, nevadas y/o fuertes vientos.

En el caso de Galicia, además de por oleaje en alerta roja, está en aviso naranja por nevadas, mientras que Asturias está en naranja por oleaje y en amarillo por nevadas. Por su parte, Cantabria y País Vasco se encuentran en naranja por temporal marítimo, y Castilla y León mantiene este nivel de alerta por nevadas y, además, está en amarillo por viento.

Comunidades en aviso por nieve

A estas comunidades, se suman en aviso amarillo Andalucía por viento, oleaje y nieve; Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid y Navarra por nevadas; Baleares por oleaje; Murcia por viento; La Rioja por viento y nieve, y la ciudad autónoma de Ceuta, por viento y oleaje.

En la costa gallega, en alerta roja, zonas como A Coruña y el Miño en Pontevedra registrarán olas que podrán alcanzar nueve metros por vientos marinos de hasta 100 kilómetros por hora. Mientras, el resto del Cantábrico está en alerta naranja por temporal marítimo, con olas de cinco a siete metros en el litoral asturiano, el cántabro y el vasco.

Además, se prevé que el tiempo siga marcado por el paso de frentes asociados a la borrasca Ingrid con un temporal atlántico asociado, que dejará precipitaciones generalizadas, con los mayores acumulados en Galicia y entorno del Estrecho, donde podrán ser fuertes y persistentes.

En este sentido, una masa de aire polar hará descender la cota de nieve, desde aproximadamente los 1.000/1.300 metros a 600/800 metros en las mitades norte y oeste peninsulares y del entorno de los 1.400-1.700 metros a 1.000-1.300m en el sureste, incluso pudiendo descender de los 500 metros en Galicia.

Así, es probable que las nevadas afecten, además de a zonas montañosas, a Galicia, la meseta norte, interiores del cantábrico y entorno pirenaico, siendo posibles también en otras montañas del tercio oriental peninsular, sin descartar zonas de la meseta sur.

Los mayores acumulados se esperan en Galicia y meseta norte. En Sanabria, Zamora, se prevén acumulaciones de más de 20 centímetros en 24 horas a partir de 1.000 metros, bajando a 800 y en cualquier cota por la noche, lo que ha activado la alerta naranja.

Asimismo, se registrarán esos espesores en la Cordillera Cantábrica de León, así como en la montaña de Ourense, en nivel naranja de riesgo, con esos niveles de nieve a partir de 600 metros, que bajarán hasta 400-500 al final del día. También en nivel naranja, se superarán los 10 centímetros en el noroeste de Ourense desde los 400-500 metros al final del día o en el interior de Pontevedra, con probabilidad de ventiscas.

También nevará con espesores de más de cinco centímetros en 24 horas en la meseta de Salamanca, Segovia o de Soria a partir de 600-700 metros por la noche. En la sierra de Madrid, en nivel amarillo, se acumularán más de 10 centímetros de nieve en 24 horas por encima de 1.000 metros, pero la cota podría descender temporalmente hasta 700.

En lo referente al viento, soplarán rachas muy fuertes en Galicia, montañas del norte, Estrecho, Alborán, Baleares y amplias zonas del tercio este peninsular. Los vientos serán de hasta 80 kilómetros por hora en la cordillera cantábrica y la Ibérica de Burgos y de La Rioja, o en el litoral gaditano y el Estrecho de Cádiz.

Descenso de temperaturas

Mientras, las temperaturas descenderán en la mayor parte de la Península, de forma más acusada en el cuadrante noroeste. Por su parte, en la mitad sureste, permanecerán con pocos cambios o algunos aumentos en las máximas, al tiempo que aumentarán en Baleares, mientras que en Canarias no habrá cambios. Asimismo, continuarán registrándose heladas débiles en zonas de la meseta Norte, localmente moderadas, en las montañas de la mitad norte, pudiendo ser fuertes en el Pirineo.

En lo que se refiere al viento, soplará moderado de oeste y suroeste en la Península y Baleares, alcanzando intensidades fuertes con un temporal atlántico en el norte y con rachas muy fuertes en la mayor parte de litorales peninsulares, zonas de interior del tercio oriental, Baleares y montañas del norte. Y en Canarias, habrá viento de norte con intervalos fuertes.

El temporal de nieve ya afecta a 31 carreteras

Más de 30 carreteras están ya afectadas por el temporal de hielo y nieve que afecta a España, tres de ellas en la red principal en tramos de Castilla y León y Galicia, y con cortes a la circulación en seis vías secundarias. Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) en sus redes sociales, la vía de la red principal más afectada es la A-6, en León y Lugo, con un nivel de servicio amarillo que prohíbe el acceso a camiones en ambos sentidos entre Cuevas y La Ribera de Folgoso. Asimismo, transitables con precaución (nivel verde) se encuentra la AP-66, a la altura de Caldas de Luna (León), y la A-52, en Requejo (Zamora).

Mientras, en la red secundaria se encuentran intransitables (nivel negro) las carreteras A-395 y A-4025, en Sierra Nevada (Granada); la DSA-191, en Candelario (Salamanca); la CC-224, en Hervás (Cáceres); y las vías NA-2011, en Pikatua, y NA-2012, en Irati, ambas en Navarra.

Además, es obligatorio el uso de cadenas (nivel rojo) en las carreteras A-4030, en Güéjar Sierra (Granada); A-139, en Cerler, y A-138, en Chisagüés (ambas en Huesca); BU-571, en Río de la Sía (Burgos); y SA-203, en Peña de Francia (Salamanca).

Solo en la provincia de León hay siete carreteras en nivel rojo: LE-126, en La Baña; LE-142, en Santa Marina de Somoza; LE-233, en Besande; LE-234, en Prioro; LE-321, en Redipuertas; LE-331, en La Raya; y LE-333, en El Puertu. Y en Lleida es obligatorio el uso de cadenas en la N-230, en Vielha. Asimismo, en la red secundaria, está prohibido el acceso a camiones en la AV-932, en el Puerto de Peñanegra (Ávila).

La DGT aconseja evitar los desplazamientos por carretera durante el fin de semana en la mitad noroeste peninsular ante las previsión de nevadas importantes por la entrada de la borrasca Ingrid.

Más de 400 camiones embolsados por la nieve

Unos 440 camiones y vehículos de gran tonelaje que circulaban hacia Galicia a través de la Autovía de las Rías Bajas A-52 permanecen embolsados desde la madrugada de este viernes en áreas de servicio de la provincia de Zamora debido al temporal de nieve.

El embolsamiento se produce desde las 6:15 horas aproximadamente al estar restringida la circulación de camiones entre los kilómetros 30 y 111 de la A-52, en la provincia de Zamora, hasta el límite con la de Ourense, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Zamora.

Los vehículos articulados permanecen en las áreas de Quintanilla de Urz, en el kilómetro 15 de la A-52, donde hay unos 300 camiones; en Puebla de Sanabria, en el kilómetro 120, donde hay unos 120; y en el área de Mombuey, en el kilómetro 54, donde han estacionado una veintena de ellos.

