La alerta de la AEMET ante el frío extremo en las cabalgatas de Reyes Magos: "Estaremos bajo cero en muchas zonas"

Los detalles La semana arranca con un descenso térmico, acompañado de nevadas en cotas bajas de zonas del norte y del centro, además de precipitaciones en el cuadrante sureste peninsular.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido una alerta por el frío intenso previsto para el lunes, coincidiendo con las cabalgatas de los Reyes Magos. Se espera que el día comience con nieve en el centro y norte del país, y que las temperaturas caigan por debajo de cero en muchas áreas durante las celebraciones. En el Cantábrico y sureste peninsular, podrían registrarse lluvias o nevadas. En Madrid, una ligera nevada no ha causado problemas, gracias a un dispositivo preventivo. En Castilla-La Mancha, el temporal ha generado 16 incidencias, principalmente en Guadalajara, debido a nieve y hielo en carreteras. La borrasca Francis traerá cielos nubosos y precipitaciones en el centro y sureste del país. Una masa de aire ártico afectará la mitad norte, con nevadas a bajas cotas.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha alertado sobre el tiempo gélido que hará este lunes, día en que tienen lugar las cabalgatas de los Reyes Magos. Si el día ya ha amanecido con nieve en el centro y el norte del país, en muchos puntos de España, cuando se estén celebrando las cabalgatas a media tarde, ya estarán con temperaturas bajo cero.

"En el transcurso de las cabalgatas, ya estaremos bajo cero en amplias zonas del norte, centro y este de la Península. En zonas del Cantábrico y sureste peninsular, las cabalgatas también podrían estar pasadas por agua (o nieve)", señala la AEMET en su perfil de X.

Descenso térmico acompañado de nevadas

Tal y como estaba previsto, la semana ha arrancado con un descenso térmico, acompañado de nevadas en cotas bajas de zonas del norte y del centro, además de precipitaciones en el cuadrante sureste peninsular.

Por primera vez en este invierno, la ciudad de Madrid ha amanecido con una leve nevada, que no ha causado ninguna afectación y para la que el dispositivo preventivo puesto en marcha por el Ayuntamiento de la capital ha estado trabajando durante toda la noche.

En este sentido, según ha informado Emergencias Madrid, la nieve ha comenzado a caer en todos los distritos de la capital sobre las 4:00 horas, sin que se hayan producido incidencias en el tráfico. Ante la previsión de nieve, un dispositivo del Ayuntamiento de Madrid formado por 154 máquinas estuvo desde las 20:00 horas del domingo esparciendo sal en las vías principales y en puntos estratégicos, como accesos a hospitales y túneles.

16 incidencias en Castilla-La Mancha

Sin embargo, el temporal de nieve que afecta a Castilla-La Mancha ha causado 16 incidencias durante la noche del domingo al lunes, sobre todo, en Guadalajara. Las incidencias se han debido, sobre todo, a la presencia de nieve o hielo en carreteras, que ha impedido que algunos camiones pudieran continuar la marcha.

La borrasca Francis deja para este lunes cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del país, con tendencia general a abrirse claros, y con precipitaciones en el centro y cuadrante sureste peninsular, Ceuta, Melilla y Baleares, y es probable que sean fuertes y persistentes y ocasionalmente con tormenta en Alborán y litorales del Murcia.

Además, una masa de aire ártico afecta a la mitad norte peninsular, con un frente que dejará precipitaciones en la segunda mitad del día en Galicia, Cantábrico y alto Ebro; en forma de nieve a una cota de 400/600 metros sin descartar algún copo a cotas más bajas.

