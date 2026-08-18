José Manuel García-Margallo, tajante sobre la situación de Ceuta: "Todo está siendo un disparate"

El exministro de Asuntos Exteriores cree que es "impensable" que Marruecos no supiera que se había hecho un llamamiento a través de redes sociales para llevar a cabo una incursión en Ceuta.

Más Vale Tarde conecta con José Manuel García-Margallo, exministro de Asuntos Exteriores, para hablar sobre la crisis migratoria en Ceuta. Como señala Marina Valdés, 19 días después de esa llegada masiva de migrantes, se han instalado cuatro carpas militares para acoger, de momento, a 1.500 personas. "¿Nadie podía haber hecho algo antes ante esta situación?", plantea la presentadora de Más Vale Tarde.

El exministro señala que él conoce la problemática de las ciudades autónomas debido a que fue diputado por Melilla durante cinco años en todas las legislaturas de Unión de Centro Democrático. "La sigo, la conozco y la padezco con absoluta intensidad, como un asunto personal y familiar", expone. García-Margallo, además, pudo hablar este lunes con Juan José Imbroda, para transmitirle su solidaridad.

García-Margallo indica que "lo que está pasando en todos los acontecimientos de Ceuta es que no hay Estado". "Es absolutamente impensable que hubiese un tráfico en las redes sociales en Marruecos llamando a aproximarse a la ciudad de Ceuta desde el rincón más remoto del reino de Marruecos, sin que lo detectasen los servicios de información de Marruecos", reflexiona.

"Sí, los servicios marroquíes lo sabían la pregunta es: ¿se lo comunicaron o no a los servicios españoles?", plantea. El exministro expone que la comunicación entre los servicios español y marroquí "ha sido siempre espléndida". "Los dos colaboran porque los dos tienen interés en colaborar", añade.

El exministro indica que, si el servicio marroquí lo comunicó al español, la pregunta es por qué el Gobierno no hizo nada. Este señala que "la famosa sentencia del Supremo y la posibilidad de que se pudiese acceder a nado sin aplicar la devolución en caliente era previsible".

"Todo está siendo un disparate desde hace mucho tiempo en casi todos los servicios", sentencia. "Y ahora, por lo que he oído en su programa, es que están chapuza tras chapuza", añade. "Parece que un ejército como el español, en una ciudad de 19 kilómetros cuadrados debía tener previsto y ejecutado eso en tiempo récord si el gobierno se lo hubiese ordenado", concluye.

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