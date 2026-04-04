La dificultad para conseguir trabajo de las personas con autismo: solo una de cada diez tiene un empleo

Los detalles Con una empleabilidad tan baja, las personas con autismo son el colectivo con mayor tasa de paro dentro de la discapacidad.

Encontrar empleo es especialmente complicado para las personas con autismo, con solo uno de cada diez en activo, siendo el colectivo con mayor tasa de desempleo dentro de la discapacidad. A pesar de ello, muchos se preparan profesionalmente, como Ciro, un joven de 19 años que estudia una FP Adaptada en comercio, buscando autonomía y dignidad. La madre de Ciro, Vanina Olivera, insiste en la importancia de tratar a las personas con discapacidad con dignidad. En el Centro TAO de Madrid, se enfocan en el potencial de estos alumnos, aunque las prácticas en empresas son limitadas y rara vez se convierten en empleo real. Sin embargo, ejemplos como el de Javier del Saz en su floristería demuestran que es posible integrar a personas con autismo en el trabajo, resaltando la dignidad y el potencial de estos individuos.

Si ya es difícil, a veces, encontrar trabajo, más todavía les cuesta conseguirlo a las personas con autismo. De hecho, solo uno de cada diez tienen empleo, lo que les convierte en el colectivo con mayor tasa de paro dentro de la discapacidad.

Pese a ello, muchos de ellos se preparan profesionalmente para intentar encontrar un puesto de trabajo. Como Ciro, que es un chico autista de 19 años que estudia una FP Adaptada de auxiliar de comercio. Una apuesta por su autonomía, aprendizaje, empleabilidad... pero sobre todo por su dignidad..

"No tratemos a las personas con discapacidad como si no fueran personas. Como si fueran un objeto que yo decido dónde lo pongo, dónde lo saco, qué hago con él o qué no. Me parece fundamental poner discapacidad y dignidad", explica su madre, Vanina Olivera.

La presencia de alumnos con autismo en ciclos superiores es residual porque el sistema no se adapta a su diversidad. Por ello, en el Centro Específico de Educación Especial TAO (Madrid) les enfocan en el trabajo que van a desempeñar y a creer en su potencial

Para conseguir el título de Formación Profesional Adaptada tienen que hacer 180 horas de prácticas en una empresa y precisamente les ponen en contacto con los lugares donde empezar. Lo más difícil, porque las grandes empresas no los quieren. "Raramente te cogen personal de prácticas. Suele ser periodo muy corto y no se convierte en trabajo o empleo real para ellos", lamenta Sergio Jaqueti Arjona, coordinador del colegio de Educación Especial TAO.

Y no es tan difícil hacer lo que hace Javier del Saz en su floristería de San Fernando de Henares (Madrid). Allí enseña a Roberto, una persona con autismo, las labores a hacer en la tienda: "Aunque me cueste hacerlo a la primera, en un rato puedo hacerlo bien y no me hace falta ayuda".

La cara desconocida y llena de dignidad del autismo.

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