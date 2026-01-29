Las tractoradas contra el acuerdo con Mercosur y los recortes de la PAC cortan varias carreteras en un 'super jueves' de protestas

Las causas El sector agrario considera que el pacto con los países latinoamericanos amenaza su actividad. Además, rechazan una propuesta de Bruselas que plantea recortes y diluir la dotación agrícola dentro de un megafondo.

Los agricultores han protagonizado una nueva jornada de protestas en España, conocida como el 'super jueves', organizada por Asaja, COAG y UPA. Las manifestaciones, que incluyen tractoradas, han cortado el tráfico en Murcia y La Rioja, en rechazo al acuerdo con Mercosur y los recortes de la Política Agraria Común (PAC). Aunque el mal tiempo ha suspendido actos en Madrid y Sevilla, las protestas continúan en Santiago de Compostela, Bilbao, Vitoria, Pamplona, Asturias y Cantabria. La Guardia Civil ha establecido desvíos en Murcia debido a la presencia de 1.800 vehículos. En La Rioja, se han registrado cortes intermitentes en varios municipios. Las organizaciones agrarias buscan un presupuesto adecuado para la PAC ante las negociaciones de la UE.

Los agricultores han vuelto a salir a las carreteras en una nueva jornada de protestas. En nuevas tractoradas, que han cortado la circulación al tráfico en zonas de Murcia y de La Rioja, en el denominado 'super jueves' convocado por las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA contra el acuerdo con Mercosur y contra los recortes de la Política Agraria Común, conocida como PAC.

Son unas 30 las manifestaciones en diferentes puntos del país que hay previstas, con las primeras caravanas de tractores originando cortes en La Rioja y en la región de Murcia. Sin embargo, el mal tiempo ha obligado a suspender los actos reivindicativos en Madrid y en Sevilla.

A pesar de ello, hay convocadas tractoradas en Santiago de Compostela, Bilbao, Vitoria, Pamplona y varios puntos de Asturias y Cantabria. Además, saldrán a la calle productores en Castilla y León, Andalucía y en la capital de Castilla-La Mancha.

La Guardia Civil, ante la presencia de unos 1.800 vehículos entre tractores y camiones en Murcia, ha establecido ya desvíos alternativos para el tráfico. El grueso de la protesta, en ese sentido, se encuentra la autovía A-30, a la altura de Venta Garcerán; la autovía MU-32, en el cruce/salida de Archena; en la autovía A-7, a la altura de la pedanía de La Hoya, en sentido a Murcia, y en el cruce/salida de Blanca en sentido a Madrid.

En La Rioja, según la DGT, se han producido cortes de tráfico intermitentes en municipios como Briones, Calahorra, Nájera y Agoncillo. Tal y como informa Delegación de Gobierno, se ha comenzado a cortar la zona de Albelda de Iregua.

En Madrid, sin embargo, las organizaciones agrarias han aplazado su protesta, prevista en la puerta del Sol, por las previsiones climatológicas adversas. A pesar de ello, las entidades organizadoras han sido recibidas por las autoridades del Gobierno de la capital en la sede de Presidencia.

Las protestas del denominado 'super jueves' forman parte de una semana de movilizaciones del sector agrario para mostrar su rechazo al acuerdo de la Unión Europea y Mercosur, al considerar que las concesiones al bloque latinoamericano amenazan su actividad.

Además, defienden un presupuesto suficiente para la PAC, en medio de las negociaciones de la UE de los fondos para 2028-2014. La propuesta de Bruselas plantea recortes y diluir la dotación agrícola dentro de un megafondo.