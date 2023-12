La segunda reunión entre Gobierno, sindicatos y patronal para abordar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2024 ha terminado sin acuerdo ni fecha para volver a sentarse en la mesa de diálogo social, aunque el Ministerio de Trabajo ha propuesto una subida del 4%. "El Gobierno ha hecho su propuesta, sin sorpresas, que ha sido de una subida del 4% para 2024", ha asegurado a los medios este lunes tras la reunión la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, quien ha señalado que el sindicado se inclina por un alza en el entorno del 5%, si bien están "dispuestos a negociar".

Vicente ha recriminado a CEOE no haber movido su postura, lo que ha supuesto que no haya habido "margen" para "acercar posiciones". Por su parte, el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha criticado al Gobierno haber "asumido" la propuesta de la patronal, que aboga por una subida del 3% más otro punto en función de la inflación.

La propuesta del 4% de Trabajo, han indicado ambos sindicalistas, es inferior a las pretensiones de las centrales, aunque tanto Luján como Vicente han aceptado que pueden acabar aceptando la cifra en función de cómo se desarrolle la negociación. Sobre la condición de CEOE para sumarse a cualquier acuerdo de actualizar los contratos públicos en función de la subida del SMI, Vicente ha afirmado que, aunque están de acuerdo, no comparten que haya que ligarla a pactar un nuevo SMI, si bien ha indicado que el Ministerio de Trabajo lo va a tratar con el resto de ministerios implicados en aprobar esa medida.

"Vamos a seguir negociando para que la subida del SMI llegue sin trabas", ha asegurado Luján, que también se muestra partidario de que los contratos públicos se actualicen de acuerdo a la subida del salario mínimo para que llegue a los trabajadores. Sin embargo, la secretaria de Acción Sindical de CCOO ha manifestado que no están "a priori de acuerdo" con la bonificación al sector del campo que pide la patronal y la vinculan a un compromiso del sector de cumplir los convenios colectivos, desbloquear las negociaciones de estos y a cumplir con el SMI en aquellos que establecen salarios inferiores.

Desde CCOO y UGT han indicado que no hay fecha para una nueva reunión, a la espera de que el Ministerio de Trabajo trate la subida en el seno del Ejecutivo, aunque han coincidido en que, en caso de no llegar a un acuerdo, el Gobierno tendrá que "decretar" cuál es la subida. "Tiene que haber margen antes del 31 de diciembre", ha añadido Vicente, y ha apuntad que "esté (el SMI) acordado o no", tendrá que estar "en camino" del Boletín Oficial del Estado (BOE) para que los trabajadores "sepan cuál va a ser su salario".